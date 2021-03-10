В Украине запустят Единый веб-портал цифрового образования

Кабинет Министров утвердил положение о создании Единого государственного веб-портала цифрового образования "Дія. Цифрова освіта". Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, 10 марта.

Цифровое обучение в Украине - фото из открытых источников

Согласно постановлению, Министерство цифровой трансформации должно обеспечить создание и внедрение в эксплуатацию Единого государственного веб-портала цифрового образования "Дія. Цифрова освіта".

"Утвердить положение о Едином государственном веб-портале цифрового образования "Дія. Цифрова освіта", который прилагается" , — отмечается в постановлении.

Основные задачи веб-портала цифрового образования:

1) предоставление возможности доступа к образовательным материалам;

2) обеспечение цифровой грамотности людей всех возрастов;

3) обеспечение проведения тестирований, в частности тестирования уровня цифровой грамотности;

4) обеспечение получения электронных документов, подтверждающих прохождение обучения;

5) формирование индивидуального перечня образовательных материалов;

6) отображение новостей и результатов в сфере образования;

7) распространение идей цифровизации и информации о новейших цифровых технологиях;

8) защита данных (в том числе персональных), которые размещаются на веб-портале цифрового образования, от несанкционированного доступа, уничтожения, модификации.

Кроме того, на Едином государственном веб-портале цифрового образования "Дія. Цифрова освіта" будет функционировать веб-платформа дистанционного обучения "Всеукраинская школа онлайн".

Как ранее сообщали "Комментарии", количество безработных в Украине составляет 516 тысяч человек, около половины из них — это украинцы, имеющие диплом о высшем образовании.

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