В Украине запустят Единый веб-портал цифрового образования

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Лиза Снисар
Кабинет Министров утвердил положение о создании Единого государственного веб-портала цифрового образования "Дія. Цифрова освіта". Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, 10 марта.
Цифровое обучение в Украине - фото из открытых источников
Согласно постановлению, Министерство цифровой трансформации должно обеспечить создание и внедрение в эксплуатацию Единого государственного веб-портала цифрового образования "Дія. Цифрова освіта".
Основные задачи веб-портала цифрового образования:
1) предоставление возможности доступа к образовательным материалам;
2) обеспечение цифровой грамотности людей всех возрастов;
3) обеспечение проведения тестирований, в частности тестирования уровня цифровой грамотности;
4) обеспечение получения электронных документов, подтверждающих прохождение обучения;
5) формирование индивидуального перечня образовательных материалов;
6) отображение новостей и результатов в сфере образования;
7) распространение идей цифровизации и информации о новейших цифровых технологиях;
8) защита данных (в том числе персональных), которые размещаются на веб-портале цифрового образования, от несанкционированного доступа, уничтожения, модификации.
Кроме того, на Едином государственном веб-портале цифрового образования "Дія. Цифрова освіта" будет функционировать веб-платформа дистанционного обучения "Всеукраинская школа онлайн".
Как ранее сообщали "Комментарии", количество безработных в Украине составляет 516 тысяч человек, около половины из них — это украинцы, имеющие диплом о высшем образовании.
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