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Главная Новости Общество наука и обучение В Украине запустят Единый веб-портал цифрового образования
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В Украине запустят Единый веб-портал цифрового образования

На портале цифрового образования также будет функционировать "Всеукраинская школа онлайн"

сегодня, 18:28
Автор:

Лиза Снисар

Кабинет Министров утвердил положение о создании Единого государственного веб-портала цифрового образования "Дія. Цифрова освіта". Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, 10 марта.

В Украине запустят Единый веб-портал цифрового образования

Цифровое обучение в Украине - фото из открытых источников

Согласно постановлению, Министерство цифровой трансформации должно обеспечить создание и внедрение в эксплуатацию Единого государственного веб-портала цифрового образования "Дія. Цифрова освіта".

"Утвердить положение о Едином государственном веб-портале цифрового образования "Дія. Цифрова освіта", который прилагается", — отмечается в постановлении.

Основные задачи веб-портала цифрового образования:

1) предоставление возможности доступа к образовательным материалам;
2) обеспечение цифровой грамотности людей всех возрастов;
3) обеспечение проведения тестирований, в частности тестирования уровня цифровой грамотности;
4) обеспечение получения электронных документов, подтверждающих прохождение обучения;
5) формирование индивидуального перечня образовательных материалов;
6) отображение новостей и результатов в сфере образования;
7) распространение идей цифровизации и информации о новейших цифровых технологиях;
8) защита данных (в том числе персональных), которые размещаются на веб-портале цифрового образования, от несанкционированного доступа, уничтожения, модификации.

Кроме того, на Едином государственном веб-портале цифрового образования "Дія. Цифрова освіта" будет функционировать веб-платформа дистанционного обучения "Всеукраинская школа онлайн".

Как ранее сообщали "Комментарии", количество безработных  в Украине составляет 516 тысяч человек, около половины из них — это украинцы, имеющие диплом о высшем образовании.


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