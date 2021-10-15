В Украине запустили чат-бот для подростков: чем он будет помогать

В Украине заработал новый чат-бот для подростков, который будет давать им психологические советы. Технологию запустили при поддержке Украинского культурного фонда. Об этом сообщается на странице Международного центра Ивана Франко в Facebook.

Заработал новый чат-бот для детей и подростков, фото из Facebook

Создали чат-бот "Виртуальный друг" в Международном центре Ивана Франко. Чат бот называется Селя Ви и работает в Telegram.

О работе чат-бота



Для того, чтобы начать, следует нажать "Старт". Далее чат-бот пишет приветствие: "Меня создали, чтобы помочь тебе пройти переходный период. Здесь ты найдешь темы, которые больше всего беспокоят подростков. Пройди короткий опрос, чтобы начать наш разговор".

Также чат-бот предупреждает, что разговор является частным и не сохраняется: "Ты можешь удалить историю сообщений с помощью кнопки внизу или она удалится самостоятельно через час после завершения разговора".

"Чтобы начать наше общение, тебе нужно отвечать на мои вопросы, пользуясь предложенными кнопками, или рассказать мне о своей проблеме с помощью текстового сообщения", — говорится в сообщении.

Среди тем: "Проблема во мне", "Родители", "Друзья", "Другое", "Школа". Например, выбираем "Родители". Далее можно выбрать подтему "Мои родители плохие", "Им все равно на меня", "Они меня не понимают", "Я их не понимаю". К каждому ответу чат-бот отправляет короткие видео и варианты ответа.

Также есть кнопка "Мне нужна помощь". Тогда чат-бот предоставляет полезные контакты для ребенка. Среди контактов телефоны Национальной детской "горячей линии": 0800 500 225 (со стационарного) 116111 (с мобильных всех операторов) и Национальной "горячей линии" по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации: 0800 500335 или 116 123 ( короткий номер с мобильного).

По словам директора Международного фонда Ивана Франко Игоря Куруса, новый Telegram-бот был разработан с психологами и имеет более 200 диалогов. В них включено молодежный сленг, шутки.



Однако разработчики отмечают, что чат-бот Селя не заменит психологическую консультацию и работу со специалистом.

Как сообщал портал "Комментарии", уберечь подростков от криминальной субкультуры реально.











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