В Украине запустили чат-бот для подростков: чем он будет помогать

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Козлова Альбіна
В Украине заработал новый чат-бот для подростков, который будет давать им психологические советы. Технологию запустили при поддержке Украинского культурного фонда. Об этом сообщается на странице Международного центра Ивана Франко в Facebook.
Заработал новый чат-бот для детей и подростков, фото из Facebook
Создали чат-бот "Виртуальный друг" в Международном центре Ивана Франко. Чат бот называется Селя Ви и работает в Telegram.
О работе чат-бота
Для того, чтобы начать, следует нажать "Старт". Далее чат-бот пишет приветствие: "Меня создали, чтобы помочь тебе пройти переходный период. Здесь ты найдешь темы, которые больше всего беспокоят подростков. Пройди короткий опрос, чтобы начать наш разговор".
Также чат-бот предупреждает, что разговор является частным и не сохраняется: "Ты можешь удалить историю сообщений с помощью кнопки внизу или она удалится самостоятельно через час после завершения разговора".
Среди тем: "Проблема во мне", "Родители", "Друзья", "Другое", "Школа". Например, выбираем "Родители". Далее можно выбрать подтему "Мои родители плохие", "Им все равно на меня", "Они меня не понимают", "Я их не понимаю". К каждому ответу чат-бот отправляет короткие видео и варианты ответа.
Также есть кнопка "Мне нужна помощь". Тогда чат-бот предоставляет полезные контакты для ребенка. Среди контактов телефоны Национальной детской "горячей линии": 0800 500 225 (со стационарного) 116111 (с мобильных всех операторов) и Национальной "горячей линии" по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации: 0800 500335 или 116 123 ( короткий номер с мобильного).
По словам директора Международного фонда Ивана Франко Игоря Куруса, новый Telegram-бот был разработан с психологами и имеет более 200 диалогов. В них включено молодежный сленг, шутки.
Однако разработчики отмечают, что чат-бот Селя не заменит психологическую консультацию и работу со специалистом.
Как сообщал портал "Комментарии", уберечь подростков от криминальной субкультуры реально.
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