В Украине вдвое увеличивают премии лучшим учителям года: сколько получат победители

В 2022 году премии лучшим учителям года в Украине будет увеличено вдвое. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети Facebook.



В Украине вдвое увеличивают премии лучшим учителям, фото с открытых источников

Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года". Теперь за первое место будет присуждена премия в размере 60 тысяч гривен, за второе место — 54 тысяч гривен, за третье — 48 тысяч гривен.



С запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться. Работа учителей очень важная и ответственная и она должна оцениваться на должном уровне.



В этом учебном году победителей конкурса определят в 4 номинациях: "Основы правоведения", "Биология", "Информатика", "Искусство (музыкальное искусство)", сообщают в Кабмине. На предыдущем всеукраинском конкурсе "Учитель года" определили 12 победителей в номинациях "Руководитель учреждения образования", "Математика", "Украинский язык и литература" и "Трудовое обучение".

Ранее портал "Комментарии" информировал — приклеила медицинскую маску скотчем к лицу: как бешеная учительница поиздевалась над ученико м. Страшный инцидент произошел в школе в США. Учительница начальных классов приклеила к лицу мальчика медицинскую маску скотчем. Мать ребенка потребовала отставки педагога за унижение и издевательство перед всем классом, поскольку ребенок плакал из-за такой дикость.

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