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В Украине утвердили профессиональный стандарт преподавателей вузов: каким должен быть педагог

Стандарт создан, чтобы систематизировать умения и навыки преподавателя, а также оценить его деятельность

сегодня, 12:00
Автор:

Кириєнко Анна

Министерство образования и науки Украины утвердило профессиональный стандарт преподавателя учреждения высшего образования. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МОН.

В Украине утвердили профессиональный стандарт преподавателей вузов: каким должен быть педагог

Образование в Украине: МОН утвердило стандарт преподавателей вузов. Фото: mycalling.ru

Профессиональный стандарт необходим для того, чтобы систематизировать умения и навыки педагога, а также объективно оценивать деятельность преподавателей высших учебных заведений.

В документе определен перечень главных требований к преподавателю. Среди них — умение разрабатывать программу и учебные материалы, совершенствовать программу учебной дисциплины, способность осуществлять индивидуальное сопровождение студента, планировать и выполнять исследовательский или творческий проекты. Полный перечень требований можно посмотреть на сайте МОН.

Министерство рекомендует использовать утвержденный стандарт преподавателя при разработке требований к соответствующим должностям, программ повышения квалификации, стажировки педагогов.

В документе отмечается, что педагоги должны постоянно повышать свою квалификацию. Так, объем повышения квалификации в течение 5 лет не может быть менее 6 кредитов ECTS (Европейской системы перевода и накопления баллов).

Напомним, что Министерство образования и науки планирует создать "школу супергероев" — государственное учреждение, представители которого будут учить детей в больницах. Как будет работать эта инициатива на практике, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Министерство социальной политики вместе с парламентом разрабатывает модель, которая поможет гражданам страны получать пенсионные выплаты в размере 7000 гривен. Такие пенсии могут быть доступны для будущих поколений за выход на накопительную систему.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-standart-na-grupu-profesij-vikladachi-zakladiv-vishoyi-osviti
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