В Украине утвердили профессиональный стандарт преподавателей вузов: каким должен быть педагог

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Кириєнко Анна
Министерство образования и науки Украины утвердило профессиональный стандарт преподавателя учреждения высшего образования. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МОН.
Образование в Украине: МОН утвердило стандарт преподавателей вузов. Фото: mycalling.ru
Профессиональный стандарт необходим для того, чтобы систематизировать умения и навыки педагога, а также объективно оценивать деятельность преподавателей высших учебных заведений.
В документе определен перечень главных требований к преподавателю. Среди них — умение разрабатывать программу и учебные материалы, совершенствовать программу учебной дисциплины, способность осуществлять индивидуальное сопровождение студента, планировать и выполнять исследовательский или творческий проекты. Полный перечень требований можно посмотреть на сайте МОН.
Министерство рекомендует использовать утвержденный стандарт преподавателя при разработке требований к соответствующим должностям, программ повышения квалификации, стажировки педагогов.
В документе отмечается, что педагоги должны постоянно повышать свою квалификацию. Так, объем повышения квалификации в течение 5 лет не может быть менее 6 кредитов ECTS (Европейской системы перевода и накопления баллов).
Напомним, что Министерство образования и науки планирует создать "школу супергероев" — государственное учреждение, представители которого будут учить детей в больницах. Как будет работать эта инициатива на практике, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что Министерство социальной политики вместе с парламентом разрабатывает модель, которая поможет гражданам страны получать пенсионные выплаты в размере 7000 гривен. Такие пенсии могут быть доступны для будущих поколений за выход на накопительную систему.
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