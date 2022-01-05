В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО: как подать документы (ФОТО)

В среду, 5 января 2022 года, в Украине стартовала регистрация участников в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Чтобы принять участие в нем, документы необходимо подать до 22 января. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, передает портал "Комментарии".

Пробное ВНО 2022 - регистрация. Фото из открытых источников

Чтобы взять участие в пробном ВНО, необходимо зарегистрироваться на сайте вашего регионального центра оценивания образования. Важное уточнение добавляют в МОН — Регистрация в пробном ВНО не делает автоматическим ваше участие в ежегодном тестировании, которое пройдет позже. Для этого нужно будет еще раз зарегистрироваться. Это обычная проба своих возможностей. Результаты пробного ВНО нигде не будут официально фиксироваться и засчитываться, например, как результаты экзаменов.



"Участие в таком пробном тестировании позволяет потенциальным участникам получить навыки в работе с тестами, попытаться заполнить бланки ответов, а значит психологически настроиться на ЗНО, научиться эффективно распределять свое время", — сообщает прессслужба министерства образования.

Участие в пробном ВНО не бесплатно и к тому же отличается в зависимости от области. Стоимость варьируется от 213 до 309 гривен.

С датами проведения пробного ЗНО предлагаем ознакомиться в инфографике.





Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе обнародуют на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.

Читайте также: В Украине теперь рассылают уведомления, если кто-то пытается взять на вас кредит:как подключить услугу(ВИДЕО)



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!