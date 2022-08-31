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В Украине предлагают создать государственную дистанционную школу: что известно

По словам Сергея Бабака, продолжается активное обсуждение

сегодня, 23:17
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашей стране в скором времени появится одна государственная дистанционная школа, где будут учиться молодые украинцы, проживающие в разных странах. Об этом, проводя брифинг 31 августа, сообщил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

В Украине предлагают создать государственную дистанционную школу: что известно

В Украине хотят создать государственную дистанционную школу (фото из открытых источников)

Как подчеркнул руководитель комитета, сейчас педагоги и представители образовательного Министерства активно обсуждают целесообразность создания такого образовательного учреждения.

"Сейчас власти думают над тем, чтобы создать отдельную большую государственную дистанционную школу для того, чтобы объединить не только тех детей, которые сейчас находятся за пределами Украины, которые являются внутри перемещенными лицами, но чтобы объединить даже диаспору, которая есть за пределами Украины," – рассказал Сергей Бабак.

По словам представителя парламента, такое решение позволит юным украинцам получить в одно время и отечественное образование, и учиться в стране пребывания.

Важно, что такая идея нового учебного заведения исходит из комитета, которым руководит этот нардеп. По его словам, "за месяц-два" будет уведомлено о принятом решении.

При этом еще не согласовано, в каком формате и когда заработает это дистанционное образовательное учреждение.

Вместе с тем есть информация, что до 1 сентября более 60% украинских школ имеют оборудованные укрытия, что позволит школьникам учиться в своих классах.

 Также Сергей Бабак сообщил, что подавляющее большинство столичных школ будут работать в новом учебном году офлайн.

Однако обучение в Харьковском, Запорожском и Николаевском регионах будет проводиться в режиме онлайн.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эвакуационный рюкзак школьника.



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Источник: https://youtu.be/lJNGIUEJ27A
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