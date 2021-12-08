В Украине откроется SET University: чему будут учить

В Украине реформируют ИТ-образование. При сотрудничестве Сергея Токарева и Киевской школы экономики будет открыт SET University. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
В Украине откроют новый университет, фото из открытых источников
Новое учебное заведение будет функционировать на базе школы экономики, финансирование будет получать от инвесторов. В высшее учебное заведение начнут набирать студентов с 2022 года.
Стало известно, какие дисциплины будут преподавать в этом ЗВО (заведение высшего образования). Это Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data и Internet of Things (Искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и Интернет вещей). Преподавателями будут профессора украинских и иностранных университетов, топ-менеджеры отечественных и зарубежных ИТ-компаний.
По словам Михаила Федорова, в заведении будут готовить ИТ-предпринимателей, обладающих знаниями и умениями для того, чтобы воплощать свои проекты. Кроме всего прочего, студенты будут учить писать бизнес-планы и искать инвесторов для стартапов. Поскольку защита диплома будет происходить в виде презентации идей, проектов стартапов. На базе университета будет действовать венчурная студия. Поэтому лучшие выпускники уже смогут заручиться поддержкой инвесторов, пока защищают дипломы.
По словам заместителя министра цифровой трансформации по развитию ИТ Александра Борнякова, бизнес будет финансировать студентов и развивать ИТ-образование в Украине. Потому что бизнесмены знают рынок и в каких специалистах он нуждается. Впрочем, пока финальный список направлений обучения не определен. Однако упор будет на современных технологиях.
Министр Федоров подчеркнул, что к 2024 году доля IT в ВВП Украины должна возрасти до 10%. В год в стране готовят до 20 тысяч ИТ-специалистов. Учитывая это, общество нуждается в заведениях с инновационной и качественной подготовкой ИТ-специалистов.
Как сообщал портал "Комментарии", Apple и Минцифра подписали Меморандум.