В Украине откроется SET University: чему будут учить

В Украине реформируют ИТ-образование. При сотрудничестве Сергея Токарева и Киевской школы экономики будет открыт SET University. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.



В Украине откроют новый университет, фото из открытых источников

Новое учебное заведение будет функционировать на базе школы экономики, финансирование будет получать от инвесторов. В высшее учебное заведение начнут набирать студентов с 2022 года.



Стало известно, какие дисциплины будут преподавать в этом ЗВО (заведение высшего образования). Это Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data и Internet of Things (Искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и Интернет вещей). Преподавателями будут профессора украинских и иностранных университетов, топ-менеджеры отечественных и зарубежных ИТ-компаний.