В Украине хотят перенести школьные каникулы

В этом году каникулы украинских школьников могут быть перенесены из-за проведения в октябре местных выборов. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на круглом столе в Украинском кризисном медиа-центре 2 октября.

Так, каникулы рекомендуют начать на 10 дней раньше. Как сообщил Ляшко, изменения уже обсуждали с работниками сферы образования.

"Каникулы хотим сделать на 10 дней раньше, чем было запланировано для того, чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались", — сказал Ляшко.

Напомним, о вероятности переноса в этом году каникул уже говорилось ранее. Тогда об этом говорил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, министерство с ЦИК согласовывают рекомендации по проведению местных выборов. В частности будут учитывать, что большинство избирательных участков традиционно размещаются в помещении учебных заведений.

"Если говорить о школах, то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов", — сказал министр.

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