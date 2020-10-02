В Украине хотят перенести школьные каникулы

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Таисия Ерохина
В этом году каникулы украинских школьников могут быть перенесены из-за проведения в октябре местных выборов. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на круглом столе в Украинском кризисном медиа-центре 2 октября.
Так, каникулы рекомендуют начать на 10 дней раньше. Как сообщил Ляшко, изменения уже обсуждали с работниками сферы образования.
Напомним, о вероятности переноса в этом году каникул уже говорилось ранее. Тогда об этом говорил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, министерство с ЦИК согласовывают рекомендации по проведению местных выборов. В частности будут учитывать, что большинство избирательных участков традиционно размещаются в помещении учебных заведений.
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