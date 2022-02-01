В Украине 1 февраля стартовала регистрация на ВНО: что нужно знать

В Украине 1 февраля стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО). Подать документы можно только до 9 марта. До 1 марта руководители могут регистрировать учебные заведения для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО. Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования, передает портал "Комментарии".

Регистрация на ВНО. Фото из открытых источников

Внешнее независимое оценивание в этом году в Украине будет проходить с 23 мая по 17 июня. Регистрация на 5 предметов для выпускников школ будет бесплатной. А вот все предметы дополнительно нужно будет оплатить. К примеру, чтобы дополнительно сдать один из иностранных языков нужно будет уплатить 789 гривен, за другие предметы нужно будет доплатить 354 гривны.

"Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карту, бланк которой формируется с использованием специального сервиса , размещенного на веб-сайте УЦОКО в рубрике "ЗНО/ДПА", подготовить комплект регистрационных документов и предоставить его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или прислать его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", — сообщают в центре оценка качества образования. центре оценка качества образования.





График проведения тестирований будет следующим:

23 мая состоится тестирование по физике;



25 мая – по химии;

31 мая – украинский язык и украинский язык и литература;

3 июня – математика и математика (задание уровень стандарт);

6 июня – испанский, немецкий, французский языки;

7 июня – английский язык;

10 июня – история Украины;

14 июня – география;

17 июня – биология.

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