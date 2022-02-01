В Украине 1 февраля стартовала регистрация на ВНО: что нужно знать

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
В Украине 1 февраля стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО). Подать документы можно только до 9 марта. До 1 марта руководители могут регистрировать учебные заведения для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО. Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования, передает портал "Комментарии".
Регистрация на ВНО. Фото из открытых источников
Внешнее независимое оценивание в этом году в Украине будет проходить с 23 мая по 17 июня. Регистрация на 5 предметов для выпускников школ будет бесплатной. А вот все предметы дополнительно нужно будет оплатить. К примеру, чтобы дополнительно сдать один из иностранных языков нужно будет уплатить 789 гривен, за другие предметы нужно будет доплатить 354 гривны.
График проведения тестирований будет следующим:
23 мая состоится тестирование по физике;
25 мая – по химии;
31 мая – украинский язык и украинский язык и литература;
3 июня – математика и математика (задание уровень стандарт);
6 июня – испанский, немецкий, французский языки;
7 июня – английский язык;
10 июня – история Украины;
14 июня – география;
17 июня – биология.
Читайте также: Пробное ЗНО-2022: сколько учащихся зарегистрировалось и какие предметы выбрали
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости