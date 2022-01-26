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Пробное ВНО-2022: сколько учащихся зарегистрировалось и какие предметы выбрали

Стала известна цена прохождения дополнительных тестов ВНО-2022

сегодня, 08:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Регистрация на прохождение пробного внешнего независимого тестирования (ВНО) завершилась. В настоящее время региональные центры тестирования еще подсчитывают количество учащихся, уже заплативших за образовательные услуги. Предварительно пробное тестирование будет проходить более 130 тысяч учеников выпускных классов. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Пробное ВНО-2022: сколько учащихся зарегистрировалось и какие предметы выбрали

В Украине завершилась регистрация на пробное тестирование, фото из открытых источников

Пробное тестирование будет проходить два дня. 19 марта учащиеся смогут сдать тест по украинскому языку или украинскому языку и литературе. 26 марта – по другим школьным предметам.

В этом году больше всего выпускников зарегистрировались на тестирование по украинскому языку и литературе – 69 726. В то же время только язык будут сдавать 25 089 учеников. На втором месте по количеству заявок – математика (44 059). На третьем – английский язык (29 742).

А через пять дней с 1 февраля начнется регистрация участников основной сессии ВНО-2022. Подать заявление можно будет до 9 марта. Напомним, что в этом году выпускники смогут сдать во время основной сессии внешнего независимого оценивания тесты по более чем пяти предметам. Тесты сверх "нормы" будут платными. Стоимость сдачи таких тестов будет разной в зависимости от того, какие в бланках типы заданий. Предварительно стоимость теста по иностранному языку будет составлять — 789 грн, стоимость теста по другим предметам (история Украины, география, физика, химия или биология) — 354 грн.

Чтобы пройти итоговую аттестацию в форме ВНО нужно зарегистрироваться до 1 марта. Такую регистрацию осуществляют руководители учебных заведений. Чтобы пройти тестирование на дополнительной сессии ВНО для участников будет доступна регистрация с 5 по 17 мая включительно. На сайтах региональных центров оценки образования будет опубликована более подробная информация с 1 февраля.

Как сообщал портал "Комментарии", выпускники получат сертификаты ВНО разной формы. Также мы сообщали, что детям будут выдавать сертификаты на покупку книг.



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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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Обсуждения

Светлана

сегодня, 09:15

А физику уже никто не выбирает, т.к. это самый сложный предмет. зато все выбирают географию, т.к. там бери и выбирай из предложенных ответов! теперь дети перестанут учить физику в школах, т.к. сдать ДПА в 11 классе по физике без репетитора невозможно! Составители тестов требуют от детей не только знания физики, но и отличного знания математики! Теперь уровняли географию с физикой при поступлении в ВУЗ! Сделайте для ДПА по физике более легкие задания, уберите задания с открытым ответом, дайте детям формулы на бланках, чтобы дети не боялись сдавать ДПА по физике в 11 классе как 4-й предмет. Иначе вообще в школах перестанут учить физику и у нас уже поступают дети на инженерные специальности с нулевыми знаниями физики!

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