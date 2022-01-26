Пробное ВНО-2022: сколько учащихся зарегистрировалось и какие предметы выбрали

Регистрация на прохождение пробного внешнего независимого тестирования (ВНО) завершилась. В настоящее время региональные центры тестирования еще подсчитывают количество учащихся, уже заплативших за образовательные услуги. Предварительно пробное тестирование будет проходить более 130 тысяч учеников выпускных классов. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

В Украине завершилась регистрация на пробное тестирование, фото из открытых источников

Пробное тестирование будет проходить два дня. 19 марта учащиеся смогут сдать тест по украинскому языку или украинскому языку и литературе. 26 марта – по другим школьным предметам.

В этом году больше всего выпускников зарегистрировались на тестирование по украинскому языку и литературе – 69 726. В то же время только язык будут сдавать 25 089 учеников. На втором месте по количеству заявок – математика (44 059). На третьем – английский язык (29 742).

А через пять дней с 1 февраля начнется регистрация участников основной сессии ВНО-2022. Подать заявление можно будет до 9 марта. Напомним, что в этом году выпускники смогут сдать во время основной сессии внешнего независимого оценивания тесты по более чем пяти предметам. Тесты сверх "нормы" будут платными. Стоимость сдачи таких тестов будет разной в зависимости от того, какие в бланках типы заданий. Предварительно стоимость теста по иностранному языку будет составлять — 789 грн, стоимость теста по другим предметам (история Украины, география, физика, химия или биология) — 354 грн.

Чтобы пройти итоговую аттестацию в форме ВНО нужно зарегистрироваться до 1 марта. Такую регистрацию осуществляют руководители учебных заведений. Чтобы пройти тестирование на дополнительной сессии ВНО для участников будет доступна регистрация с 5 по 17 мая включительно. На сайтах региональных центров оценки образования будет опубликована более подробная информация с 1 февраля.

Как сообщал портал "Комментарии", выпускники получат сертификаты ВНО разной формы. Также мы сообщали, что детям будут выдавать сертификаты на покупку книг.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!