kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

15979.63

ETH/USD

458.67

LTC/USD

58.81

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В профильном комитете Верховной Рады обсудили вопрос закрытия вузов в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В профильном комитете Верховной Рады обсудили вопрос закрытия вузов в Украине

В Украине 334 высшие учебные заведения готовят специалистов в области «Право», 27 - «Международное право» и 37 - «Правоохранительная деятельность»

сегодня, 17:13
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. В частности, во время мероприятия рассматривался вопрос о реформировании высшего юридического образования в Украине. Заседание возглавил исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, в онлайн-режиме присутствовали представители вузов, предоставляющих юридическое образование.

В профильном комитете Верховной Рады обсудили вопрос закрытия вузов в Украине

Представитель КНУ им. Тараса Шевченко Наталья Кузнецова указала на дефицит юристов высокой квалификации в органах исполнительной власти и местного самоуправления. По ее мнению, низкое качество образования в юридической науке связана с большим количеством вузов, которые готовят правоведов. Известно, что 334 учреждения высшего образования в Украине готовят специалистов в области "Право", 27 — "Международное право" и 37 — "Правоохранительная деятельность". Исходя из этого, студенты не уделяют внимания качеству обучения. Именно поэтому нужно уменьшить число юридических учебных заведений. По мнению Кузнецовой, это должно происходить путем поднятия уровня образования и имиджа, а также созданием конкурентоспособных условий среди вузов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине закрыли дело против Байдена.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sud.ua/ru/news/publication/184906-u-profilnomu-komiteti-radi-proveli-slukhannya-na-temu-skorochennya-vishiv
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ