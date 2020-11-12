В профильном комитете Верховной Рады обсудили вопрос закрытия вузов в Украине

Сегодня состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. В частности, во время мероприятия рассматривался вопрос о реформировании высшего юридического образования в Украине. Заседание возглавил исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, в онлайн-режиме присутствовали представители вузов, предоставляющих юридическое образование.

Представитель КНУ им. Тараса Шевченко Наталья Кузнецова указала на дефицит юристов высокой квалификации в органах исполнительной власти и местного самоуправления. По ее мнению, низкое качество образования в юридической науке связана с большим количеством вузов, которые готовят правоведов. Известно, что 334 учреждения высшего образования в Украине готовят специалистов в области "Право", 27 — "Международное право" и 37 — "Правоохранительная деятельность". Исходя из этого, студенты не уделяют внимания качеству обучения. Именно поэтому нужно уменьшить число юридических учебных заведений. По мнению Кузнецовой, это должно происходить путем поднятия уровня образования и имиджа, а также созданием конкурентоспособных условий среди вузов.

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