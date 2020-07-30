В правительстве рассказали, когда в Украине начнется учебный год

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Татьяна Веремеева
По всей Украине учебный год начнется вовремя – 1 сентября. При этом с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина" со ссылкой на правительственный портал.
Сегодня, 30 июля, под его председательством прошло
всеукраинское селекторное совещание с руководителями областей. На нем, в
частности, обсудили организацию учебного года 2020/2021 в условиях адаптивного
карантина, обеспечение учебных заведений учебниками и использование средств
субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.
"Учебный год по всей территории Украины начнется
вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации
в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной
единице", – сказал Шмыгаль.
Он обратил внимание, что с 1 августа вступают в силу
новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины будут
разделены на четыре зоны. При этом в зависимости от эпидемиологической ситуации
на отдельных территориях, в районах, городах "красной" зоны будут
приниматься отдельные решения.
Следует отметить, что в середине июля Министерство
здравоохранения сообщило, что разрабатывает правила, по которым дети пойдут
учиться в школы с 1 сентября.
Напомним, в Министерстве образования рассказали о нововведениях
при вступительной кампании в 2020 году.
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