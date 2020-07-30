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В правительстве рассказали, когда в Украине начнется учебный год

Глава правительства напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина

30 июля 2020, 17:53
Автор:

Татьяна Веремеева
В правительстве рассказали, когда в Украине начнется учебный год

По всей Украине учебный год начнется вовремя – 1 сентября. При этом с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина" со ссылкой на правительственный портал.

Сегодня, 30 июля, под его председательством прошло всеукраинское селекторное совещание с руководителями областей. На нем, в частности, обсудили организацию учебного года 2020/2021 в условиях адаптивного карантина, обеспечение учебных заведений учебниками и использование средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице", – сказал Шмыгаль.

Он обратил внимание, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины будут разделены на четыре зоны. При этом в зависимости от эпидемиологической ситуации на отдельных территориях, в районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.

Следует отметить, что в середине июля Министерство здравоохранения сообщило, что разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября.

Напомним, в Министерстве образования рассказали о нововведениях при вступительной кампании в 2020 году.


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