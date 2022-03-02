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В Польше помогут украинским школьникам и студентам, - Шкарлет

Шкарлет обратился к Группе сопровождения Болонского процесса по исключению РФ из институциональных и межправительственных отношений

сегодня, 10:39
Автор:

Козлова Альбіна
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Сергей Шкарлет сообщил, что разговаривал с министром образования и науки Республики Польша Пшемиславом Чарнеком о необходимости прекратить отношения с Россией, развязавшей войну с Украиной.

В Польше помогут украинским школьникам и студентам, - Шкарлет

Фото иллюстративное / Pixabay

Министр Польши заверил, что его государство осуждает агрессора и варварство российских войск в Украине, поэтому разорвало любые отношения в сфере образования и науки с агрессором и сообщило об этом публично. Польша больше не имеет отношений в сфере образования, науки, исследований с Россией.

Кроме того, польские власти заверили министра образования Шкарлета в том, что украинские дети беженцев смогут продолжить образование в польских школах и других учебных заведениях.

Также министр Польши получил прошение Сергея Шкарлета об обращении к ректорам польских вузов, где учатся украинские студенты на контракте относительно отсрочки оплаты за обучение и проживание в общежитии из-за того, что их родители остались в Украине, на которую пошла войной Россия.

Пшемислав Чарнек заверил, что обратился к ректорам по поводу предоставления такой возможности и абсолютной поддержки украинских студентов. Несмотря на то, что украинцы учатся в Польше, они продолжают помогать соотечественникам.

Также министр образования Украины написал обращение в Группу сопровождения Болонского процесса и ключевые структуры Европейского пространства высшего образования по исключению Российской Федерации из институциональных и межправительственных отношений. Поскольку Россия демонстрирует нарушение международного права, принципов демократии и верховенства права, на которых построено европейское пространство высшего образования.

Также подписан приказ, внесенный изменения в Календарный план проведения и организации Внешнего независимого оценивания в 2022 году. Регистрация участников ВНО-2022 продлится до 9 апреля.

Как сообщал портал, из-за взрыва в центре Харькова горит управление полиции и университет.


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Источник: https://t.me/SerhiyShkarlet
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