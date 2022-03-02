В Польше помогут украинским школьникам и студентам, - Шкарлет

Сергей Шкарлет сообщил, что разговаривал с министром образования и науки Республики Польша Пшемиславом Чарнеком о необходимости прекратить отношения с Россией, развязавшей войну с Украиной.

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Министр Польши заверил, что его государство осуждает агрессора и варварство российских войск в Украине, поэтому разорвало любые отношения в сфере образования и науки с агрессором и сообщило об этом публично. Польша больше не имеет отношений в сфере образования, науки, исследований с Россией.



Кроме того, польские власти заверили министра образования Шкарлета в том, что украинские дети беженцев смогут продолжить образование в польских школах и других учебных заведениях.



Также министр Польши получил прошение Сергея Шкарлета об обращении к ректорам польских вузов, где учатся украинские студенты на контракте относительно отсрочки оплаты за обучение и проживание в общежитии из-за того, что их родители остались в Украине, на которую пошла войной Россия.



Пшемислав Чарнек заверил, что обратился к ректорам по поводу предоставления такой возможности и абсолютной поддержки украинских студентов. Несмотря на то, что украинцы учатся в Польше, они продолжают помогать соотечественникам.

Также министр образования Украины написал обращение в Группу сопровождения Болонского процесса и ключевые структуры Европейского пространства высшего образования по исключению Российской Федерации из институциональных и межправительственных отношений. Поскольку Россия демонстрирует нарушение международного права, принципов демократии и верховенства права, на которых построено европейское пространство высшего образования.

Также подписан приказ, внесенный изменения в Календарный план проведения и организации Внешнего независимого оценивания в 2022 году. Регистрация участников ВНО-2022 продлится до 9 апреля.



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