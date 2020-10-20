В пластиковых бутылочках с готовой смесью для младенцев нашли микропластик, превышающий все допустимые нормы

В пластиковых бутылочках, в которых разбавляют горячей водой сухое детское питание для младенцев, был обнаружен микропластик. По мнению исследователей, он выделяется в процессе приготовления смеси при нагревании полипропилена, а также при физическом воздействии на пластиковую посуду. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Food.

Так, группа ученых из дублинского Тринити-колледжа решила провести опыт. Сообщается, что сначала ученые стерилизовали бутылочки известных марок из полипропилена в течение пяти минут в 95-градусной воде, сушили их и, следуя инструкциям изготовителей, приготовляли детское питание, разбавляя смесь в воде при 70 градусах, интенсивно взбалтывая сосуд на протяжении минуты, чтобы порошок быстрее растворился. Именно такие инструкции по обработке детской посуды и приготовлению детского питания рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

При исследовании получившейся жидкости, ученые обнаружили микрочастицы пластика, концентрация которых превышает на несколько миллионов на литр допустимую норму. Это касается всех марок бутылочек без исключения. При чем, на содержание пластика не влияло использование воды, будь то дистиллированная либо из-под крана. Опыт был проведен не единоразово, при чем ученые оценивали состояние посуды каждый последующий раз после использования. Опыты показали, что наибольшее влияние на концентрацию микропластика имела температура воды при стерилизации, а также интенсивное взбалтывание смеси. Соответственно, если изменить температуру и манеру перемешивания смеси, то и количество микрочастиц пластика сокращалось.

Ученые предлагают разработать специальное внутреннее покрытие такой посуды, либо изготавливать ее из других видов пластика, которые были бы стойкими к воздействию горячей воды и механических нагрузок.



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