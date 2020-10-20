В ОП анонсировали разработку украинской вакцины против коронавируса

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Дмитрий Симоненко
Владимиру
Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской
вакцины против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Фото: ОП
Известно,
что сегодня в Офисе Президента состоялось совещание украинских ученых, исследователей и представителей МОЗ под председательством Владимира Зеленского, на котором и был
представлен кандидат в вакцины.
Также сообщается,
что испытания длились полгода. Препарат создан на основе уникального подхода,
он содержит компонент, нейтрализующий коронавирус, которій содержится в инфицированных клетках
человека.
По словам
президента украинского государства, представленные на совещании результаты
доклинического исследования демонстрируют "положительную тенденцию".
Кроме того,
один из разработчиков, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил о том, что, возможно, в будущем украинская
COVID-вакцина сможет бороться и с новыми, мутирующими видами коронавирусных
инфекций.
В то же
время глава МОЗ Максим Степанов заявил, что подконтрольное ему ведомство будет всячески
способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих клинических фаз
исследования вакцины.
Ранее
"Комментарии" сообщали о том, что вакцина против коронавируса не остановит пандемию.
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