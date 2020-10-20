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В ОП анонсировали разработку украинской вакцины против коронавируса

В Офисе главы государства заявили, что будут информировать о разработке вакцины в соответствии с «возможностями раскрытия информации»

сегодня, 18:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской вакцины против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ОП анонсировали разработку украинской вакцины против коронавируса

Фото: ОП

Известно, что сегодня в Офисе Президента состоялось совещание украинских ученых, исследователей и представителей МОЗ под председательством Владимира Зеленского, на котором и был представлен кандидат в вакцины.

Также сообщается, что испытания длились полгода. Препарат создан на основе уникального подхода, он содержит компонент, нейтрализующий коронавирус, которій содержится в инфицированных клетках человека.

По словам президента украинского государства, представленные на совещании результаты доклинического исследования демонстрируют "положительную тенденцию".

"Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины", — сказал Зеленский.

Кроме того, один из разработчиков, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил о том, что, возможно, в будущем украинская COVID-вакцина сможет бороться и с новыми, мутирующими видами коронавирусных инфекций.

В то же время глава МОЗ Максим Степанов заявил, что подконтрольное ему ведомство будет всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих клинических фаз исследования вакцины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вакцина против коронавируса не остановит пандемию.


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