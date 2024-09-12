В Одессе объявили конкурс рисунков для детей: «Как я понимаю гендер»

В течение сентября – октября 2024 года Департамент образования и науки Одесского городского совета проводит городской конкурс рисунка "Как я понимаю гендер" среди учащихся/воспитанников учреждений общего среднего и внешкольного образования.

Конкурс рисунков. Фото: Департамент образования и науки ОГС

Для участия в конкурсе учебные заведения города предоставляют до трех лучших рисунков от каждой возрастной категории (I категория – от 9 до 13 лет; II категория – от 14 до 17 лет).

Победители конкурса будут награждены дипломами Департамента образования и науки Одесского городского совета.

Как отмечают в горсовете, цель конкурса "Как я понимаю гендер": усовершенствование организации и содержания образовательного процесса на основе гендерного равенства и уважения прав и свобод лиц каждого пола; формирование у подрастающего поколения активной общественной позиции и повышения осведомленности детей и учащейся молодежи по вопросу гендерного равенства; развитие творческого потенциала детей и учащейся молодежи; выявление и поддержка талантливых детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве школьники получили учебники с изображением русских военных

В одной из школ Киева десятиклассники получили учебники по "Защите Отечества", где опубликовано фото российских оккупантов.

Так, школьники заметили, что на фото в учебнике изображены двое военных в экипировке, похожей на враждебное, а также снайперской винтовкой российского производства. Если проверить изображение через интернет, то поиск ведет на российские сайты, где пишут о вражеской экипировке "Ратник" и автомате АК.

В сюжете военнослужащий ВСУ Алексей Годзилла Годзенко объяснил, что на фотографии все указывает на то, что это оружие врага. Подробности – по ссылке.