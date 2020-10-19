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Главная Новости Общество наука и обучение В МОН рассказали, на сколько увеличится зарплата учителей в 2021 году
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В МОН рассказали, на сколько увеличится зарплата учителей в 2021 году

С первого января 2021 года вырастет зарплата учителей в Украине

сегодня, 14:51
Автор:

Владимир Лавский

В 2021 году в Украине вырастет зарплата учителей, причем повышение будет проходить в два этапа. Об этом сообщает официальный сайт Министерства образования и науки. 

В МОН рассказали, на сколько увеличится зарплата учителей в 2021 году

По данным МОН, уже с июля следующего года зарплата учителей вырастет минимум на 30 процентов, если сравнивать с выплатами на сентябрь 2020 года. 

Должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы с января 2019 года составил 3 тыс. 496 грн, в сентябре 2020 — 4 тыс. 050 грн.

Согласно проекту Госбюджета-2021, с января уровень должностного оклада повысится до 4 тыс. 859 грн, с июля 2021-го — до 5 тыс. 265 грн.

Должностной оклад учителя I категории в январе 2019 года составил 4 тыс. 361 грн, в сентябре 2020-го — 5 тыс. 051 грн.

С января 2021 он увеличится до 6 тыс. 061 грн, с июля 2021 — до 6 тыс. 567 грн.

У учителя высшей категории заведения общего среднего образования с января 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн.

В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021 он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021 — 7 тыс. 001 грн.


Как ранее сообщали "Комментарии", "слуги" планировали отложить повышение минимальных зарплат в Украине. 




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