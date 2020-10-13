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В Слуге народа предлагают отложить повышение минимальной зарплаты

Украинцам обещают в 2021 году поднять минимальную зарплату до 6 с половиной тысяч гривен

сегодня, 08:48
Автор:

Виолетта Комаровская

Повышение минимальной зарплаты украинцам могут отложить. В "Слуге народа" предлагают поднять выплаты не ранее чем в декабре 2021 года. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал руководитель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетьманцев. 

В Слуге народа предлагают отложить повышение минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в Украине. Фото: zn.ua

Изначально в проекте государственного бюджета на 2021 год было предусмотрено повышение минимальной зарплаты в 2 этапа. В январе к существующим 5 тысячам планировали добавить еще одну тысячу. А в июле минималка должна была вырасти еще на 500 гривен — до 6500. 

"Минсоцполитики каждый месяц пересматривает прожиточный минимум. В июле этого года он был, к примеру, 5050 гривен. В сентябре минималка выросла до 5 тысяч гривен. Мы уже приблизились к нужному уровню. В следующем году эту черту мы перешагнем", — уверен Даниил Гетьманцев.

И все же он считает, что с подобным повышением нужно немного повременить, иначе могут быть негативные последствия для экономики. Например, часть работников начнут переводить в тень и официально платить им будут только половину ставки. Поэтому зарплаты украинцев, не исключено, вырастут уже в декабре 2021 года. 

"Я бы повышение отложил все же до 1 декабря. Тогда бы мы, как мне кажется, спокойно прошли бы весь год. Не было бы сильного влияния на инфляцию и налогового давления на бизнес", — говорит глава финансового комитета парламента. 

Прислушаются ли коллеги к мнению Гетьманцева или оставят в проекте бюджета все как есть, станет известно во время голосования за законопроект. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как повышение минималки повлияет на зарплаты учителей. 


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