В Слуге народа предлагают отложить повышение минимальной зарплаты

Повышение минимальной зарплаты украинцам могут отложить. В "Слуге народа" предлагают поднять выплаты не ранее чем в декабре 2021 года. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал руководитель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетьманцев.

Минимальная зарплата в Украине. Фото: zn.ua

Изначально в проекте государственного бюджета на 2021 год было предусмотрено повышение минимальной зарплаты в 2 этапа. В январе к существующим 5 тысячам планировали добавить еще одну тысячу. А в июле минималка должна была вырасти еще на 500 гривен — до 6500.

"Минсоцполитики каждый месяц пересматривает прожиточный минимум. В июле этого года он был, к примеру, 5050 гривен. В сентябре минималка выросла до 5 тысяч гривен. Мы уже приблизились к нужному уровню. В следующем году эту черту мы перешагнем", — уверен Даниил Гетьманцев.

И все же он считает, что с подобным повышением нужно немного повременить, иначе могут быть негативные последствия для экономики. Например, часть работников начнут переводить в тень и официально платить им будут только половину ставки. Поэтому зарплаты украинцев, не исключено, вырастут уже в декабре 2021 года.

"Я бы повышение отложил все же до 1 декабря. Тогда бы мы, как мне кажется, спокойно прошли бы весь год. Не было бы сильного влияния на инфляцию и налогового давления на бизнес", — говорит глава финансового комитета парламента.

Прислушаются ли коллеги к мнению Гетьманцева или оставят в проекте бюджета все как есть, станет известно во время голосования за законопроект.

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