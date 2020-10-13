В Слуге народа предлагают отложить повышение минимальной зарплаты

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Виолетта Комаровская
Повышение минимальной зарплаты украинцам могут отложить. В "Слуге народа" предлагают поднять выплаты не ранее чем в декабре 2021 года. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал руководитель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетьманцев.
Минимальная зарплата в Украине. Фото: zn.ua
Изначально в проекте государственного бюджета на 2021 год было предусмотрено повышение минимальной зарплаты в 2 этапа. В январе к существующим 5 тысячам планировали добавить еще одну тысячу. А в июле минималка должна была вырасти еще на 500 гривен — до 6500.
И все же он считает, что с подобным повышением нужно немного повременить, иначе могут быть негативные последствия для экономики. Например, часть работников начнут переводить в тень и официально платить им будут только половину ставки. Поэтому зарплаты украинцев, не исключено, вырастут уже в декабре 2021 года.
Прислушаются ли коллеги к мнению Гетьманцева или оставят в проекте бюджета все как есть, станет известно во время голосования за законопроект.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как повышение минималки повлияет на зарплаты учителей.
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