В МОН объяснили как будут выплачивать зарплату педагогам на дистанционном обучении

Министерство образования и науки Украины сообщило, какие изменения будут ждать работников образовательных учреждений на время пребывания в дистанционном режиме.

Фото: НУШ

В МОН Украины дали разъяснения по оплате работы учителей в течение дистанционного обучения и как вести учет уроков. Первое разъяснение касается того, что отметка в классном журнале зависит от того синхронное или асинхронное занятия проводится. Отметку об отсутствии ребенка и уроке ставится только во время синхронного обучения. Датировать урок нужно согласно календарно-тематическому плану.

На данный момент законодательство не определило изменений в оплате труда педагога, ведут занятия в дистанционном режиме. Оплата труда будет происходить без изменений в соответствии с действующим законодательством. Несмотря на переход учебного процесса в режим онлайн, за работником образования сохраняются следующие доплаты:

• за проверку учебных работ учащихся;

• за работу в инклюзивных классах (группах);

• дополнительно оплачивается за сложности или напряжение в работе;

• за расширение зоны обслуживания (при увеличении объемов выполняемых работ);

• и прочее.

В Минздраве отмечают, что дистанционный урок должен длиться четко в пределах рабочего времени учителя, с учетом режима работы учебного заведения.

В письме от 09.09.2020 №36000-01-5/27633 Министерство финансов Украины ссылается на период карантина 2019/2020 года и указівает на то, что часть преподавательского состава использовала различные технологии дистанционного обучения для проведения уроков, а другая — нет. Несмотря на этот факт всем педагогам проводилась оплата в полном объеме.

В Положении Минздрава о дистанционную форму указано следующие требования к педагогу и учреждения образования:

• проведения учебного процесса должно обеспечивать постоянную и содержательную взаимосвязь всех субъектов онлайн-обучения;

• не менее 30% учебного времени должно проводиться в синхронном режиме;

• образовательное учреждение должно обеспечивать регулярное отслеживание результатов обучения учащихся и оказывать поддержку в течение всего образовательного процесса;

• руководитель учебного заведения должен обеспечивать организацию образовательного процесса и осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;

• педагоги, участвующие в организации онлайн-обучения, обязаны повышать свою квалификацию по использованию новейших технологий в ходе проведения дистанционных уроков;

• учебные заведения на дистанционном обучении, должны проводить контроль и контролировать качество дистанционного обучения. Механизм включает взаимодействие с учениками, формирование у них самоконтроля, обеспечивать элементы академической добропорядочности в условиях дистанционного обучения и др.

"Комментарии" ранее сообщали о том, что Рада поддержала законопроект, который урегулирует дистанционную работу в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!