В кишечнике человека обнаружили вирусы, неизвестные науке

Кишечник является одним из самых важных органов нашего тела. В его микробиом входят бактерии, вирусы, грибки и паразиты, то есть это уникальная совокупность организмов. Недавно группа международных исследователей обнаружила в кишечнике около 55 тысяч видов вирусов, большинство из которых неизвестны науке.

Ученые нашли в кишечнике человека неизвестные вирусы (фото из открытых источников)

Ученые из США и Австралии изучили около 12 тысяч общедоступных кишечных вирусных геномов, образцы которых собирали у жителей из 24 стран мира. Оказалось, что 92% обнаруженных вирусов не были до этого момента неизвестны науке.

Некоторые их подвиды продемонстрировали удивительные географические закономерности. Например, вирус crAssphage был достаточно широко распространен в Азии, но редко встречался или вовсе отсутствовал в образцах из Европы и Северной Америки.

Исследователи считают, что их новое исследование поможет развитию так называемой фаговой терапии, во время которой вирусы используются для борьбы с бактериальными инфекциями.

Напомним, что у американца обнаружили синдром ферментации кишечника. Мужчина варил в своем организме алкоголь. Оказалось, что в его кишечнике росли грибковые дрожжи, которые сбраживали углеводы в спирт. Подобный случай был не первым в США, заболевание является недиагностированным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди жалуются на проблемы с кишечно-желудочным трактом, поэтому часто прибегают к применению лекарственных препаратов. Однако ученые доказали, что нормализовать работу пищевой системы можно и с помощью козьего молока. Специалисты сделали такие выводы после исследования, целью которого стал поиск продукта, способного защитить кишечник от воспалительных процессов и различных недугов.





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