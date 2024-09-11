В Киеве школьники получили учебники с изображением российских военных

В одной из школ Киева десятиклассники получили учебники по "Защите Отечества", где опубликовано фото российских оккупантов. Об этом сообщается в сюжете 5 канала, информирует портал "Комментарии".

Учебник "Захист Вітчизни". Фото: скриншот сюжета 5 канал

Так, школьники заметили, что на фото в учебнике изображены двое военных в экипировке, похожей на вражескую, а также снайперской винтовкой российского производства. Если проверить изображение через интернет, то поиск ведет на российские сайты, где пишут о вражеской экипировке "Ратник" и автомате АК.

В сюжете военнослужащий ВСУ Алексей "Годзилла" Годзенко объяснил, что на фотографии все указывает на то, что это оружие врага. В частности, бронежилет штурмовой 6Б43, каска 6Б47 – это элементы комплекта "Ратник". Также автомат АК 107-й модели, которых раньше в Украине не было. Кроме того, Алексей отмечает, что у мужчины сзади в руках российская винтовка "Орсис" Т 5000, изготовленная в Москве.





Фото русских солдат, которое есть в учебниках "Защита Отечества". Скриншот с видео 5 канала

В Минобразования и науки настаивают, что ляп со фотографией – вина не Института модернизации содержания образования, который утверждает учебники, а издательства, печатавшего книги. Ведь комиссия, дающая согласие на допуск книги к школьнику, отвечает за качество только текста, а не иллюстраций.

В школе отмечают, что заменить учебники пока нечем. В августе МОН утвердило новую программу "Защиты Украины" для старшеклассников. По ней школьников будут обучать оказывать первую медицинскую помощь, стрелять и управлять дронами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В учебнике украинского языка для 7 класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука напечатана карта Украины без Крыма. Этот учебник рекомендовали в Минобразования, а печать проводили на государственные средства.

Литературная критик и книжный обозреватель Татьяна Гонченко на ресурсе "Незбутній книгочитун" обратила внимание на учебник по украинскому языку для 7 класса без Крымского полуострова.

"Угадайте, откуда эта карта Украины без Крыма? В школьных учебниках по украинскому языку для 7 класса (авт. Онатий А. В., Ткачук Т. П.). Это опубликовано прямо рядом с текстом гимна Украины... 2024 года. Рекомендуемые Министерством образования и науки Украины", — отметила Гонченко.