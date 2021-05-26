В каком возрасте мужчины обращают меньше внимания на внешность партнерши

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Ольга Чародий
Когда мужчина или женщина выбирает партнера, всегда важны особенные качества. Для кого-то внешность и характер, для кого-то достаток и комфортные условия. Американские ученые решили сделать опрос, каких женщин выбирают мужчины в разном возрасте. Как считает исследование, до 25-30 лет мужчины выбирают женщин по внешним признакам, после 30- за комфортные и позитивные эмоциональные условия.
Женщина и мужчина (фото из открытых источников)
Так, как пишет EurekAlert, у мужчин старше 25, на первое
место выходят доверие, открытость и эмоциональную связь с партнершей.
Исследователи опросили много мужчин, пользователей
сайтов знакомств, в возрасте от 18 до 65 лет. Они должны были по
шкале от 0 до 100 оценить важность черты у женщины. Качества
разделили на три категории: эстетика (возраст, привлекательность,
телосложение), ресурсы (интеллект, образование, доход) и личность (доверие,
открытость и эмоциональную связь). В опросе также участвовали и женщины.
Оказалось, девушки и женщины оценили важность возраста, образования, интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной связи на 9-14 пунктов выше, чем мужчины. Ребята же больше внимания уделили эстетике, но с возрастом разрыв в приоритетности этого качества для мужчин и женщин сокращался.
Напомним, что отношения между женщиной и мужчиной — всегда актуальная тема. Однако с развитием цивилизации и техническим прогрессом семейные и романтические отношения немного превратились и получили другое значение. Ранее издание "Комментарии" сообщало, что часто возникают ситуации, когда близкие друзья предают и разрушают вашу идиллию в отношениях или браке. Психолог Анастасия Лысакова рассказала, по каким сигналам можно понять, что вы общаетесь с псевдодругом.
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