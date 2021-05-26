logo
Русский Українська

BTC/USD

38006.80

ETH/USD

2658.49

LTC/USD

180.76

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В каком возрасте мужчины обращают меньше внимания на внешность партнерши
commentss НОВОСТИ Все новости

В каком возрасте мужчины обращают меньше внимания на внешность партнерши

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий

Когда мужчина или женщина выбирает  партнера, всегда  важны особенные качества. Для кого-то внешность и  характер, для кого-то достаток и комфортные условия. Американские ученые решили сделать  опрос, каких женщин выбирают  мужчины в разном возрасте. Как считает  исследование, до 25-30 лет мужчины выбирают  женщин по внешним  признакам, после 30- за комфортные и позитивные эмоциональные условия. 

В каком возрасте мужчины обращают меньше внимания на внешность партнерши

Женщина и мужчина (фото из открытых источников)

Так, как пишет EurekAlert, у мужчин старше 25, на первое место выходят доверие, открытость и эмоциональную связь с партнершей. 

Исследователи опросили много мужчин,  пользователей сайтов знакомств,  в возрасте от 18 до 65 лет. Они должны были по шкале от 0 до 100 оценить важность черты у женщины. Качества разделили на три категории: эстетика (возраст, привлекательность, телосложение), ресурсы (интеллект, образование, доход) и личность (доверие, открытость и эмоциональную связь). В  опросе также участвовали  и  женщины. 

Оказалось, девушки и женщины оценили важность возраста, образования, интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной связи на 9-14 пунктов выше, чем мужчины. Ребята же больше внимания уделили эстетике, но с возрастом разрыв в приоритетности этого качества для мужчин и женщин сокращался. 

Напомним, что отношения между женщиной и мужчиной — всегда актуальная тема. Однако с развитием цивилизации и техническим прогрессом семейные и романтические отношения  немного превратились и получили другое значение. Ранее издание "Комментарии" сообщало, что часто возникают ситуации, когда близкие друзья предают и разрушают вашу идиллию в отношениях или браке. Психолог Анастасия Лысакова рассказала, по каким сигналам можно понять, что вы общаетесь с псевдодругом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://eurekalert.org/pub_releases/2021-05/p-sap051321.php
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ