В каких городах Украины школьники продолжат учиться летом: список

Коронавирусная пандемия повлияла на многие аспекты нашей жизни. Больше всего "подкосило" экономику и, вероятно, образование. Переход на дистанционное обучение многим дался нелегко, поэтому в некоторых школах утвердили продление нынешнего учебного года и на летний период, сообщает "Телеграф".



Последний звонок-2021 должен прозвенеть 26 мая. Фото из открытых источников

Изначальная длительность учебного процесса в общеобразовательной школе ограничена 175 днями. Разумеется, что в нынешних условиях из-за карантинных особенностей многие учреждения не смогли "уложиться" с необходимой программой в отведенный период до конца мая.

Поэтому некоторые областные центры уже объявили о том, что школьники продолжат "грызть гранит" науки и в начале лета. В большинстве случаев учебный год обещают закончить за первые две недели июня.

Раньше всех школьников из "продленки" могут справиться ученики Кропивницкого. Длительность учебы будет зависеть от конкретного класса и школы — сколько раз и как долго приходилось уходить на каникулы. Однако представители местных образовательных департаментов обещают отпустить школьников отдыхать в период с 7 до 14 июня.

Чуть больше за партами придется побыть черкасским и тернопольским учащимся. В этих городах учебный процесс официально продлен до 8 числа.

В Хмельницком и Сумах также объявили о том, что школьники продолжат учебу летом. Пока планируется разойтись на каникулы 11 июня.

Не исключено, что в скором времени о продлении учебного года могут объявить представители и других крупных городов Украины.

Отметим, что чиновники из Министерства образования предварительно объявили общую дату для Последнего звонка в 2021 году. Предполагается, что те школы, которые смогли "втиснуть" образовательный процесс до начала лета, могут пойти на каникулы с 26 мая.

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