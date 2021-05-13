logo
Русский Українська

BTC/USD

47467.13

ETH/USD

3587.05

LTC/USD

296.70

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В каких городах Украины школьники продолжат учиться летом: список
commentss НОВОСТИ Все новости

В каких городах Украины школьники продолжат учиться летом: список

Учебный процесс в июне продолжится для школьников Сум, Черкасс и еще нескольких украинских городов

сегодня, 19:25
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная пандемия повлияла на многие аспекты нашей жизни. Больше всего "подкосило" экономику и, вероятно, образование. Переход на дистанционное обучение многим дался нелегко, поэтому в некоторых школах утвердили продление нынешнего учебного года и на летний период, сообщает "Телеграф".

В каких городах Украины школьники продолжат учиться летом: список

Последний звонок-2021 должен прозвенеть 26 мая. Фото из открытых источников

Изначальная длительность учебного процесса в общеобразовательной школе ограничена 175 днями. Разумеется, что в нынешних условиях из-за карантинных особенностей многие учреждения не смогли "уложиться" с необходимой программой в отведенный период до конца мая.

Поэтому некоторые областные центры уже объявили о том, что школьники продолжат "грызть гранит" науки и в начале лета. В большинстве случаев учебный год обещают закончить за первые две недели июня.

Раньше всех школьников из "продленки" могут справиться ученики Кропивницкого. Длительность учебы будет зависеть от конкретного класса и школы — сколько раз и как долго приходилось уходить на каникулы. Однако представители местных образовательных департаментов обещают отпустить школьников отдыхать в период с 7 до 14 июня.

Чуть больше за партами придется побыть черкасским и тернопольским учащимся. В этих городах учебный процесс официально продлен до 8 числа.

В Хмельницком и Сумах также объявили о том, что школьники продолжат учебу летом. Пока планируется разойтись на каникулы 11 июня.

Не исключено, что в скором времени о продлении учебного года могут объявить представители и других крупных городов Украины.

Отметим, что чиновники из Министерства образования предварительно объявили общую дату для Последнего звонка в 2021 году. Предполагается, что те школы, которые смогли "втиснуть" образовательный процесс до начала лета, могут пойти на каникулы с 26 мая.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению эксперта, можно защитить украинских учеников от вероятной трагедии, связанной с феноменом школьного стрелка. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, насколько высока вероятность, что отечественных педагогов смогут обеспечить необходимой компьютерной техникой, в том числе ноутбуками.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5642183-v-chasti-ukrainyi-uchebnyiy-god-v-shkolah-prodolzhitsya-letom-ozvuchenyi-regionyi.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ