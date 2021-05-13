В каких городах Украины школьники продолжат учиться летом: список

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Вечканова Елена
Коронавирусная
пандемия повлияла на многие аспекты нашей жизни. Больше всего "подкосило"
экономику и, вероятно, образование. Переход на дистанционное обучение многим
дался нелегко, поэтому в некоторых школах утвердили продление нынешнего
учебного года и на летний период, сообщает "Телеграф".
Последний звонок-2021 должен прозвенеть 26 мая. Фото из открытых источников
Изначальная длительность
учебного процесса в общеобразовательной школе ограничена 175 днями. Разумеется,
что в нынешних условиях из-за карантинных особенностей многие учреждения не
смогли "уложиться" с необходимой программой в отведенный период до конца мая.
Поэтому некоторые
областные центры уже объявили о том, что школьники продолжат "грызть гранит"
науки и в начале лета. В большинстве случаев учебный год обещают закончить за
первые две недели июня.
Раньше всех школьников
из "продленки" могут справиться ученики Кропивницкого. Длительность учебы будет
зависеть от конкретного класса и школы — сколько раз и как долго приходилось
уходить на каникулы. Однако представители местных образовательных департаментов
обещают отпустить школьников отдыхать в период с 7 до 14 июня.
Чуть больше за
партами придется побыть черкасским и тернопольским учащимся. В этих городах
учебный процесс официально продлен до 8 числа.
В Хмельницком и Сумах также объявили о том, что школьники продолжат учебу летом. Пока планируется разойтись на каникулы 11 июня.
Не исключено, что в скором времени о продлении учебного года могут объявить представители и других крупных городов Украины.
Отметим, что
чиновники из Министерства образования предварительно объявили общую дату для
Последнего звонка в 2021 году. Предполагается, что те школы, которые смогли "втиснуть"
образовательный процесс до начала лета, могут пойти на каникулы с 26 мая.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как, по мнению эксперта, можно защитить украинских учеников от вероятной трагедии, связанной с феноменом школьного стрелка. Больше деталей — в нашем материале.
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