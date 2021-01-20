В Израиле разработали батареи для электромобилей, которые заряжаются за 5 минут

Постепенный переход от бензиновых и дизельных двигателей на электрические считается важным фактором благоприятствования экологии. Однако, многих людей сдерживают неудобства пользования электромобилем — водителей беспокоило быстрая разрядка аккумуляторных батарей и долгое время на их зарядку. Теперь же, с помощью изобретения израильских ученых, время зарядки литий-ионных аккумуляторов сократилось до пяти минут. Считается, что это изобретение способно перевернуть представление об электрокарах.

Зарядка электромобиля / фото https://stroom.ua/

Революционный прорыв в технологиях совершили специалисты израильской компании StoreDot. Теперь зарядить электромобиль можно практически так же быстро, как заправить авто с бензиновым двигателем. Производить аккумуляторы нового типа намерена компания из Китая Eve Energy.

Прежде чем сосредоточиться на рынке электрокаров, StoreDot создавала батареи со "сверхбыстрой зарядкой" для смартфонов, дронов и скутеров. Финансировали разработки крупные фирмы, в числе которых и такой гигант как Samsung. Всего израильтянам удалось привлечь инвестиции в размере 130 млн долларов. В планах компании создание аккумулятора, который при зарядке за 5 минут способен проехать 160 км. Причем в компании уверяют, что стоимость новых источников энергии будет не выше, чем у существующих батарей. Единственный минус — для нового типа батарей необходимо переделывать зарядные станции.

Как сообщал портал "Комментарии", Volkswagen представил реальный рабочий прототип автономного зарядного робота для электромобилей. В прошлом году сообщалось, что VW представил идею зарядного робота-дворецкого для электромобилей.

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