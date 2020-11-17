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Главная Новости Общество наука и обучение В Гренландии обнаружили большое озеро, которому миллионы лет
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В Гренландии обнаружили большое озеро, которому миллионы лет

Озеро было как в вакууме и находилось под ледяным слоем

сегодня, 16:35
Автор:

Диденко Светлана

Исследователи обнаружили интересный объект на северо-западе Гренландии.

В Гренландии обнаружили большое озеро, которому миллионы лет

Фото: Vice

Под ледяным щитом нашли остатки палеоозера. Гидрологическое моделирование поверхности показало, что водоем когда-то занимал площадь более 7000 квадратных километров и был 50-250 метров глубиной.

Ученые из Колумбийского университета предполагают, что находке сотни тысяч, а то и миллионов лет. Сообщается, что палеоозеро может содержать уникальные ископаемые и химические следы, которые раскроют особенности климатических условий и жизни того времени.

Палеоозеро все время находилось как будто в вакууме под ледяным слоем. Поэтому там сохранилось много данных о ландшафте, которые могут стать объектом исследования ученых.

В Гренландии обнаружили большое озеро, которому миллионы лет - фото 2

Модель палеоозера воссоздана учеными из Колумбийского университета

Исследовательская группа сообщает, что им до конца не известно какое положение у озера. То есть, один ли это объект, который соединен в одну реку, или же он разъединен на различные бассейны. Информацию в основном получали через аэроснимки и данные с самолетов в рамках проекта NASA IceBridge.

Ученые отмечают, что бассейн палеоозера может стать важным местом исследования  и расширить климатологическую и экологическую историю региона.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, археологи  показали как выглядело доисторическое животное.


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Источник: https://travel.24tv.ua/grenlandiyi-viyavili-gigantske-ozero-novini-ukrayini-i-svitu_n1461169
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