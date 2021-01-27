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В Гонконге станут массово производить человекоподобных роботов

Компания-разработчик человекоподобных роботов приступит к массовому производству уже в текущем году

сегодня, 10:27
Автор:

Сергей Медведев

Компания  Hanson Robotics, которая базируется в Гонконге, заявила о намерении запустить в производство человекоподобных роботов уже в 2021 году.

В Гонконге станут массово производить человекоподобных роботов

Робот София / фото gameuru.ru

Hanson Robotics является разработчиком первого в мире робота-андроида с искусственным интеллектом. Само изделие было представлено публике под именем София еще в 2015 году. В 2017-м Софии выдали паспорт подданного Саудовской Аравии, и, таким образом она стала первым роботом-гражданином.  Теперь же, согласно планам руководства, предприятие намерено изготавливать подобных роботов в массовых количествах.

Представители технологической компании сообщают, что четыре роботизированных модели будут выпускаться в первом полугодии текущего года. Hanson Robotics нацелена на выпуск тысяч моделей, в том числе нового робота Грейс, разработанного для сферы здравоохранения.

"Мир в период пандемии будет нуждаться во все большей и большей автоматизации, что сможет обеспечить людям безопасность", — говорит основатель компании Дэвид Хэнсон. 

В компании убеждены, что  роботы найдут применение не только в медицине, но и в таких отраслях, как розничная торговля, обслуживание клиентов и авиаперелеты.

Отметим, что Международная федерация робототехники утверждает, что в 2019 году объем продаж роботов вырос на треть в сравнении с предыдущим периодом. В целом же развития робототехнической отрасли имеет великолепные перспективы — такое мнение превалирует среди экспертов в области инновационных технологий.

Как сообщал портал "Комментарии", оботы Atlas и Spot от Boston Dynamics могут многое. Но последнее видео компании добавляет еще один впечатляющий трюк в репертуар роботов: зажигательные танцевальные движения.

 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-hongkong-robot-idUSKBN29U03X
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