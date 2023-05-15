В Германии обнаружили древнейшие человеческие следы, которым более 300 тысяч лет

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на результаты работы исследователей, изложенные в Quaternary ScienceReviews.
Окаменевшие следы с участка Шенингена. Фото из открытых источников
По мнению ученых, два из трех следов были оставлены молодыми людьми, один – ребенком. Древние находки обнаружили в березово-сосновом лесу, где когда-то было озеро. Туда приходили слоны, носороги и парнокопытные, чтобы искупаться и напиться воды. Внутри этого пейзажа – расположилась семья "людей Гейдельбергских", предки неандертальцев и современного человека Homo sapiens, убеждены ученые.
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Как утверждают ученые, обнаруженные следы – древнейшие человеческие доисторические находки, известные сегодня в Германии. В то же время команда экспертов проанализировала и серию найденных следов вымерших слонов с прямыми бивнями. Этот древний вид животных весил до 13 тонн.
Напомним, "Комментарии" писали, — Названы самые популярные породы собак в Украине "Кинологический Союз Украины" назвала самые популярные породы собак в Украине: Немецкий шпиц/оранжевец, Французский бульдог, Чихуахуа, Вельш корги пемброк и Йоркширский терьер.
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