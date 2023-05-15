В Германии обнаружили древнейшие человеческие следы, которым более 300 тысяч лет

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на результаты работы исследователей, изложенные в Quaternary ScienceReviews.



Окаменевшие следы с участка Шенингена. Фото из открытых источников

По мнению ученых, два из трех следов были оставлены молодыми людьми, один – ребенком. Древние находки обнаружили в березово-сосновом лесу, где когда-то было озеро. Туда приходили слоны, носороги и парнокопытные, чтобы искупаться и напиться воды. Внутри этого пейзажа – расположилась семья "людей Гейдельбергских", предки неандертальцев и современного человека Homo sapiens, убеждены ученые.

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"Этот вымерший человеческий вид обитал на берегах озер или рек с мелководием. В зависимости от сезона вокруг озера были доступны растения, фрукты, листья, побеги и грибы. Из того, что это следы ребенка и молодой пары, можно сделать вывод, что это была скорее семейная прогулка, чем рейд взрослых охотников", – отметил один из авторов, доктор Флавио Альтамура.

Как утверждают ученые, обнаруженные следы – древнейшие человеческие доисторические находки, известные сегодня в Германии. В то же время команда экспертов проанализировала и серию найденных следов вымерших слонов с прямыми бивнями. Этот древний вид животных весил до 13 тонн.

"Слоновые следы, которые мы обнаружили в Шенингене, доходят до удивительной длины – 55 сантиметров. Мы также находили в путях обломки дерева, которые животные вдавливали в землю. Один след также принадлежит носорогу – Stephanorhinus kirchbergensis или Stephanorhinus hemitoechus – и это первый след этого вида, обнаруженный в Европе, – подчеркнул доктор Джорди Серанджели, руководитель раскопок в Шенингене.

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