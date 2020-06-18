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В этом году аттестации выпускников не будет

Аттестацию школьников отменили из-за эпидемии коронавируса

сегодня, 13:33
Автор:

Сергей Медведев
В этом году аттестации выпускников не будет

Обязательной государственной итоговой аттестации выпускников учебных заведений в этом году не будет. Законопроект, который подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский 17 июня, набрал необходимое количество голосов. В поддержку президентского законопроекта об отмене ГИА проголосовали 356 парламентариев.

 В частности, документ предусматривает, что  что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Данное решение принято в связи с эпидемией коронавируса и введенными соответствующими карантинными ограничениями. Однако, в случае, если выпускник изъявит желание добровольно пройти аттестацию, мешать ему не будут.

 "Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - уточняется в тексте законопроекта.

Как сообщал портал "Комментарии", внешнее независимое тестирование в этом году в Украине должно состояться. По крайней мере, нынешняя эпидемиологическая ситуация позволяет проведение тестов. Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-otmenili-obyazatelnuyu-gosudarstvennuyu-1592474081.html
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