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Главная Новости Общество наука и обучение В это сложно поверить: самые необычные профессии в мире
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В это сложно поверить: самые необычные профессии в мире

Если вы задумались о смене своей банальной работы на более оригинальную, то у нас есть для вас несколько вариантов

сегодня, 21:29
Автор:

Любовь Блажко

Специалист по высыханию краски, ныряльщик за мячами для гольфа, профессиональный свистун и нюхатель подмышек – да, оказывается, что существуют даже такие профессии. Что ж, наверняка резюме этих людей точно однообразными не назовешь, правда?

В это сложно поверить: самые необычные профессии в мире

Самые необычные профессии в мире. Фото: unsplash

Археолог-патоэколог – это тоже археолог, только у него есть только одна рабочая задача: ковыряние в экскрементах. Это нужно делать для того, чтобы понять, какой образ жизни вели наши предки и чем они питались.

Уборщик айсбергов

В современном мире существует специально созданный Международный ледовый патруль, который следит за всеми дрейфующими айсбергами и занимается буксировкой ледовых глыб подальше от путей навигации. Профессию придумали для того, чтобы не допустить очередной катастрофы.

Сборщик Lego

Да, оказывается, что есть человек, который собирает все эти гигантские скульптуры из тысяч кубиков для выставок и заманивания покупателей в фирменные магазины. Иначе как бы вы захотели их купить?

Испытатель презервативов

Перед запуском новой разновидности презерватива в производство, он должно пройти настоящий тест-драйв. Чтобы потом "проверяющий" сделал свои выводы, которые помогут внести финальные правки.

А вот в обязанности фумелье входит выбор, подача и обрезка сигары для гостя. Еще специалист поможет выбрать алкогольный напиток под разновидность сигары, что будет весьма приятно для настоящих ценителей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как добиться повышения на работе, не говоря об этом напрямую. 



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Источник: https://www.popmech.ru/science/575384-kak-na-prazdnik-samye-neobychnye-professii-v-mire/
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