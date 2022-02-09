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В Египте раскопали уникальную капсулу времени: в ней оказалась потрясающая находка

Находка дает представление о повседневной жизни древнего города Атрибиса

сегодня, 12:34
Автор:

Карина Ожерельева
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Египетские археологи совершили потрясающую находку, раскопав 18 000 табличек, описывающих жизнь древней цивилизации. Об этом сообщает Express.

В Египте раскопали уникальную капсулу времени: в ней оказалась потрясающая находка

Египетские пирамиды - фото из открытых источников

Открытие было сделано в древнем египетском городе Атрибис, вблизи современного города Сохаг, Египет. Специалисты обнаружили тысячи острак – надписей на кусках керамики. Тысячи лет назад их использовали в качестве блокнотов, когда древние египтяне писали частные письма и литературные произведения.

Профессор Кристиан Лейтц, исследователь Института древних ближневосточных исследований, сказал: "В древности остраку использовали в больших количествах как материал для письма, написывали чернилами и тростником или полой палочкой".

В заявлении команда добавила: "Эти остраки дают разнообразное представление о повседневной жизни Атрибиса.

"Около 80 процентов черепков написано демотикой, общепринятой административной письменностью в периоды Птолемея и Рима, которая развилась из Иератики после 600 года до нашей эры. Среди других наиболее распространенных находок — остраки с греческим письмом, но мы также встречали надписи иератическими, иероглифическими и — реже — коптскими и арабскими буквами", – заявили исследователи.

Существовало множество разных остриков – на одних изображения, на других слова.

Команда добавила: "Содержимое остраки варьируется от списков разных названий к описаниям различных продуктов и предметов ежедневного употребления. Есть списки месяцев, чисел, арифметических задач, грамматических упражнений и "птичий алфавит" — каждой букве приписывалась птица, имя которой начиналось на эту букву ".

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Источник: https://www.express.co.uk/news/science/1561042/egypt-archarology-news-time-capsule-athribis-notes-from-past-ostrica
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