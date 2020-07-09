В Арктике обнаружили новый вид динозавров

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Татьяна Веремеева
Исследователи, вероятно, обнаружили новый вид динозавров,
которые жили, спаривались и гнездились в Арктике 70 миллионов лет назад. Анализ
кончика окаменелой челюсти длиной всего 14 миллиметров, найденной на севере
Аляски, показал, что это существо было типом дромеозаврида. Это группа хищных
динозавров, тесно связанных с птицами, членами которой являются велоцираптор,
динозавры, которые терроризировали в "Парке Юрского периода". Исследование было
опубликовано в журнале PLOS ONE, пишет CNN.
Ученые сообщили, что челюстная кость принадлежала молодой особи динозавра, а
ранняя стадия развития кости предполагает, что он родился неподалеку от места,
где нашли останки.
Многие палеонтологи полагают, что Арктика была миграционным путем для
многих типов динозавров, когда они пересекали Азию и Северную Америку. До сих
пор удалось найти совсем мало доказательств того, что животные жили там из года
в год.
"Если здесь были найдены птенцы этих динозавров, это означает, что эти
животные должны были потратить много времени на спаривание и гнездование в этих
местах", – отметил Тони Фиорильо, палеонтолог из Южного методистского
университета в Техасе и главный куратор Музея Природы и науки.
Судя по всему, молодая особь не могла бы мигрировать на большие расстояния.
Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что эти животные были постоянными
жителями древней Арктики.
Детеныш динозавра был бы размером с маленького щенка, полагает Фиорильо, но
взрослые дромеозавры могут достигать около 3 метров. Для сравнения, чтобы
выдержать суровые условия миграции, современный Северный олень должен
составлять не менее 80% его взрослой длины, отметил исследователь.
Дромеозавры жили по всему миру, но их кости, которые находят археологи,
часто маленькие и хрупкие, а это не позволяет провести полноценные исследования
и понять, как мигрировали эти динозавры.
Частичная челюстная окаменелость с одним черным прорезанным зубом была найдена
на берегу реки Колвилл недалеко от Северного Ледовитого океана, примерно в 400
км к северу от Северного Полярного
круга. Это часть образования Принс-крик на севере Аляски, где хранится самая
большая коллекция окаменелостей полярных динозавров в мире, датируемая примерно
70 миллионами лет назад.
Ранее "Комментарии" писали, что в Австралии ученые обнаружили следы
гигантских динозавров, которые были размером с автобус.
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