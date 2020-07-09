В Арктике обнаружили новый вид динозавров

Исследователи, вероятно, обнаружили новый вид динозавров, которые жили, спаривались и гнездились в Арктике 70 миллионов лет назад. Анализ кончика окаменелой челюсти длиной всего 14 миллиметров, найденной на севере Аляски, показал, что это существо было типом дромеозаврида. Это группа хищных динозавров, тесно связанных с птицами, членами которой являются велоцираптор, динозавры, которые терроризировали в "Парке Юрского периода". Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE, пишет CNN.



Ученые сообщили, что челюстная кость принадлежала молодой особи динозавра, а ранняя стадия развития кости предполагает, что он родился неподалеку от места, где нашли останки.

Многие палеонтологи полагают, что Арктика была миграционным путем для многих типов динозавров, когда они пересекали Азию и Северную Америку. До сих пор удалось найти совсем мало доказательств того, что животные жили там из года в год.

"Если здесь были найдены птенцы этих динозавров, это означает, что эти животные должны были потратить много времени на спаривание и гнездование в этих местах", – отметил Тони Фиорильо, палеонтолог из Южного методистского университета в Техасе и главный куратор Музея Природы и науки.

Судя по всему, молодая особь не могла бы мигрировать на большие расстояния. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что эти животные были постоянными жителями древней Арктики.

Детеныш динозавра был бы размером с маленького щенка, полагает Фиорильо, но взрослые дромеозавры могут достигать около 3 метров. Для сравнения, чтобы выдержать суровые условия миграции, современный Северный олень должен составлять не менее 80% его взрослой длины, отметил исследователь.

Дромеозавры жили по всему миру, но их кости, которые находят археологи, часто маленькие и хрупкие, а это не позволяет провести полноценные исследования и понять, как мигрировали эти динозавры.

Частичная челюстная окаменелость с одним черным прорезанным зубом была найдена на берегу реки Колвилл недалеко от Северного Ледовитого океана, примерно в 400 км к северу от Северного Полярного круга. Это часть образования Принс-крик на севере Аляски, где хранится самая большая коллекция окаменелостей полярных динозавров в мире, датируемая примерно 70 миллионами лет назад.

Ранее "Комментарии" писали, что в Австралии ученые обнаружили следы гигантских динозавров, которые были размером с автобус.

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