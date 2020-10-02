В Антарктиде ученый нашел мумии

Язык
BTC/USD
10615.65
ETH/USD
352.92
LTC/USD
46.24
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
Об интересной находке в Антарктиде рассказывает The New York Times.
Фото: Dean Lewins/European Pressphoto Agency
В январе
2016 года американский орнитолог из Университета Северной Каролины в
Уилмингтоне Стивен Эмсли заканчивал изучать колонии пингвинов, живущих недалеко
от итальянской базы в Антарктиде. Когда южное лето подошло к концу и все
запланированные работы были завершены, Эмсли сделал то, что любой хороший
ученый сделал бы, имея несколько дополнительных дней в Антарктике: он
отправился исследовать окрестности.
Ученый
слышал о том, что на скалистом мысе вдоль побережья Скотта было найдено гуано
пингвинов, но не знал ни о каких активных колониях птиц в тех местах.
Заинтересовавшись, он организовал полет на вертолете в этот район.
Прибыв на
место назначения, орнитолог понял, что наткнулся на нечто интригующее.
Дело в том,
что галька на суше в Антарктиде в большом количестве – довольно редкое явление.
Исключением являются места обитания пингвинов Адели, поскольку птицы собирают
небольшие камни с берега, чтобы строить гнезда.
Галька была
собрана в гнезда, имелись и гуано на близлежащих камнях. Затем он нашел трупы
пингвинов. Их перья остались нетронутыми, а плоть едва разложилась. Ученый
собрал несколько останков для анализа по радиоуглеродному датированию, чтобы
определить, когда птицы умерли.
Оказалось, что смерть птиц могла наступить от 800 до 5000 лет назад, а "недавно умершие" пингвины на самом деле были размороженными из-за глобального потепления мумиями.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что археологи обнаружили останки древнего города, который был разрушен
в результате жесткого нападения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости