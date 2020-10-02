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В Антарктиде ученый нашел мумии

По мнению Эмсли, тела птиц смогли неплохо сохраниться на протяжении многих лет именно благодаря низким температурам на Антарктиде. Однако, в настоящее время из-за потепления в регионе они резко начали портиться

сегодня, 00:53
Автор:

Дмитрий Симоненко

Об интересной находке в Антарктиде рассказывает The New York Times.

В Антарктиде ученый нашел мумии

Фото: Dean Lewins/European Pressphoto Agency

В январе 2016 года американский орнитолог из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне Стивен Эмсли заканчивал изучать колонии пингвинов, живущих недалеко от итальянской базы в Антарктиде. Когда южное лето подошло к концу и все запланированные работы были завершены, Эмсли сделал то, что любой хороший ученый сделал бы, имея несколько дополнительных дней в Антарктике: он отправился исследовать окрестности.

Ученый слышал о том, что на скалистом мысе вдоль побережья Скотта было найдено гуано пингвинов, но не знал ни о каких активных колониях птиц в тех местах. Заинтересовавшись, он организовал полет на вертолете в этот район.

Прибыв на место назначения, орнитолог понял, что наткнулся на нечто интригующее.

"Везде была галька", — вспоминает он.

Дело в том, что галька на суше в Антарктиде в большом количестве – довольно редкое явление. Исключением являются места обитания пингвинов Адели, поскольку птицы собирают небольшие камни с берега, чтобы строить гнезда.

Галька была собрана в гнезда, имелись и гуано на близлежащих камнях. Затем он нашел трупы пингвинов. Их перья остались нетронутыми, а плоть едва разложилась. Ученый собрал несколько останков для анализа по радиоуглеродному датированию, чтобы определить, когда птицы умерли.

Оказалось, что смерть птиц могла наступить от 800 до 5000 лет назад, а "недавно умершие" пингвины на самом деле были размороженными из-за глобального потепления мумиями.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что археологи обнаружили останки древнего города, который был разрушен в результате жесткого нападения.


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