В 40 тысяч раз меньше человеческого волоса: в Нидерландах создали самую маленькую рождественскую ёлку (ФОТО)

В Нидерландах создали самую маленькую ёлку в мире. Увидеть её невооруженным глазом невозможно. Об этом сообщает Interestingengineering.

ФОТО: Из открытых источников

Такая идея пришла в голову Мауре Виллемс, студентке факультета прикладной физики Делфтского технологического университета. Девушка придумала сделать самую маленькую в мире рождественскую ёлку и у неё это удачно вышло.

К слову, самая большая в мире ёлка находится в Италии. Рождественское дерево расположено на склоне горы Инджино, что в городе Губбио. Высота ёлки составляет 750 метров. Она была внесена в Книгу Рекордов Гинесса еще в 1991 году.

Изобретение студентки стоило ей больших усилий, ведь самая маленькая в мире ёлка создавалась с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Это устройство помогало сканировать атомы для создания мелких структур. По итогу Маура Виллемс сделала рождественское дерево из 51 атома, а это примерно равно размеру нити ДНК человека. Если сравнить это с человеческим волосом, то ёлка будет меньше в целых 40 тысяч раз. Высота этого изобретения всего 4 нанометра (1см = 10000000 нанометров).





Стоит отметить, что само по себе деревцо действительно напоминает ёлку, на которой даже есть верхушка. В университете отмечают, что хоть это изобретение не несет миру никакой пользы, зато очень приятно наблюдать за тем, как студенты получают удовольствие от создания таких творений.

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