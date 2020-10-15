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Узнай, насколько ты нормальный: появился специальный сайт

Оценка выставляется на основе анализа искусственного интеллекта

сегодня, 14:56
Автор:

Любовь Блажко

Платформа так и называется "Насколько я нормальный?" и создана для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта вынести свой вердикт о каждом участнике. Об этом пишет издание lux.

Узнай, насколько ты нормальный: появился специальный сайт

Появился сайт, который проверит твою нормальность. Фото: pixabay

Новый проект программы SHERPA, Европейского союза, был придуман для того, чтобы детально изучить возможности искусственного интеллекта. 

Переходя на этот ресурс, вы сможете узнать, насколько вас можно считать нормальным согласно этой программе. Пользователю необходимо предоставить доступ к своей камере, тогда искусственный интеллект изучит черты вашего лица и составит о вас подробную характеристику. 

Специальные алгоритмы изучают ваше лицо через камеру, определяя все по порядку: возраст, пол, вес и даже то, насколько вас можно считать красивым. А уже в конце теста искусственный интеллект выдаст вам результаты по 100 процентной шкале. Стоит отметить, что на результаты также влияют тесты других людей, которые сравниваются с вашими. 

Искусственный интеллект считывает ваши эмоции во время прохождения, а затем формирует цифровой отпечаток вашего лица. Но ваши персональные данные после прохождения нигде не сохраняются, как сообщают разработчики платформы. 

Эксперимент может оказаться весьма интересным, не так ли? Готовы его пройти?

Напомним, экспресс-тест, чего вам не хватает для счастья: ответ спрятан в картинке. 


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