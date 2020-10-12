Экспресс-тест, чего вам не хватает для счастья: ответ спрятан в картинке

Оказывается, понять, чего вам не хватает для счастья прямо сейчас, можно по одной незамысловатой картинке. Экспресс-тест, который может активизировать внутреннее подсознание, опубликовала в своем Instagram психолог Евгения Плешакова.

По словам эксперта, данный тест надежный и точный, а также помогает разобраться в себе. Перед нами — картинка из нескольких элементов, которую нужно оценить за пару секунд. Посмотрите и ответьте: что вы увидели в первую очередь?

Если первым вы увидели голубя, то для обретения чувства счастья на данный момент вам остро не хватает свободы. Она может проявляться в самых разных моментах. К примеру, вы можете, наконец, поменять работу, закончить отношения, изжившие себя. Необходимо только отбросить все страхи и начать действовать. Спустя некоторое время вы увидите результат.

А вот разум людей, которые в первую очередь увидели двух девушек на картинке, тяготят сильнейшие обязательства, являющиеся препятствием для обретения долгожданной радости от жизни. Совет психолога: срочно начинайте решать проблемы. Сначала лучше взяться именно за самое трудное дело. Это даст чувство веры в себя и позволит идти вперед еще быстрее.

Напомним, ученые сделали неутешительный прогноз насчет жизни на Земле через 100 лет.





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