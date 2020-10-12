kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.10.2020

BTC/USD

11376.40

ETH/USD

374.17

LTC/USD

50.43

НБУ 12.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Экспресс-тест, чего вам не хватает для счастья: ответ спрятан в картинке
commentss НОВОСТИ Все новости

Экспресс-тест, чего вам не хватает для счастья: ответ спрятан в картинке

По словам эксперта, данный тест надежный и точный, а также помогает разобраться в себе

сегодня, 12:00
Автор:

Елена Волкова

Оказывается, понять, чего вам не хватает для счастья прямо сейчас, можно по одной незамысловатой картинке. Экспресс-тест, который может активизировать внутреннее подсознание, опубликовала в своем Instagram психолог Евгения Плешакова.

Экспресс-тест, чего вам не хватает для счастья: ответ спрятан в картинке

По словам эксперта, данный тест надежный и точный, а также помогает разобраться в себе. Перед нами — картинка из нескольких элементов, которую нужно оценить за пару секунд. Посмотрите и ответьте: что вы увидели в первую очередь?

Если первым вы увидели голубя, то для обретения чувства счастья на данный момент вам остро не хватает свободы. Она может проявляться в самых разных моментах. К примеру, вы можете, наконец, поменять работу, закончить отношения, изжившие себя. Необходимо только отбросить все страхи и начать действовать. Спустя некоторое время вы увидите результат.

А вот разум людей, которые в первую очередь увидели двух девушек на картинке, тяготят сильнейшие обязательства,  являющиеся препятствием для обретения долгожданной радости от жизни. Совет психолога: срочно начинайте решать проблемы. Сначала лучше взяться именно за самое трудное дело. Это даст чувство веры в себя и позволит идти вперед еще быстрее.

Напомним, ученые сделали неутешительный прогноз насчет жизни на Земле через 100 лет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ