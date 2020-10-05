Узнать свой IQ: ученый создал самый короткий тест в мире

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест в мире. Интересно, что состоит он всего из трех вопросов, ответить на которые могут далеко не все, передает портал “ТонеТо”.

Так, в рамках исследования пройти новый тест предложили 3000 человек, из которых правильно на все три вопроса ответили лишь 17% респондентов. Люди отвечали на такие задания Фредерика:

1. Общая стоимость биты и мяча составляет 1 доллар и 10 центов. Бита стоит на 1 доллар больше, чем мяч. Какова стоимость мяча?

2. Пять машин производят 5 вещей за 5 минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. На озере растут кувшинки. Их количество ежедневно удваивается. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней нужно кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

Наиболее частыми ответами оказались неправильные – 10 центов, 100 минут и 24 дня.

Правильные ответы: 5 центов, 5 минут и 47 дней.

По мнению Фредерика, коварство теста в том, что первым на ум приходит неправильный ответ и нужно суметь подавить его, чтобы найти правильный.





Объяснение правильных ответов:

1. Мяч – это X, бита – X + 1. Получаем математическое уравнение:

Х + Х + 1 = 1,1

2Х = 0,1

Х = 0,05

То есть мяч стоит 5 центов, бита – 1,05.

2. По условиям задания получается, что каждой машине на изготовление вещи нужно 5 минут. Соответственно, 100 машин произведут 100 вещей тоже за пять минут.

3. Число кувшинок удваивается ежедневно. Это значит, что днем раньше их было ровно в два раза меньше. Таким образом, озеро будет наполовину закрыто кувшинками на 47 день.

А как с этим тестом справились вы?



Напомним, мир стремительно меняется, и футурологи, используя все новинки техники и прогнозы насчет технопрорывов, сделали смелое предположение насчет маст-хэв вещей будущего. Так, в топ-10 вещей, которыми человечество будет пользоваться уже к 2030 году, оказались обувь для селфи и носки с подогревом. Удивительно, что уже через 10 лет не нужно будет складывать вещи самостоятельно, ведь этим займется специальное устройство. Невероятно, но даже пальцы могут стать “умными”, а на ногте могут появиться часы!

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