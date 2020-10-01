Ботинок для селфи и "умный" ноготь: какие вещи будут незаменимы в 2030 году

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Елена Волкова
Мир стремительно меняется, и футурологи, используя все новинки техники и прогнозы насчет технопрорывов, сделали смелое предположение насчет маст-хэв вещей будущего.
Так, в топ-10 вещей, которыми человечество будет пользоваться уже к 2030 году, оказались обувь для селфи и носки с подогревом. Удивительно, что уже через 10 лет не нужно будет складывать вещи самостоятельно, ведь этим займется специальное устройство. Невероятно, но даже пальцы могут стать “умными”, а на ногте могут появиться часы!
ТОП-10 вещей 2030 года, по мнению футурологов, выглядит так:
1. Обувь для селфи
2. Прозрачный экран
3. Многофункциональные часы
4. Часы на ногтевой пластине
5. Устройство для складывания вещей
6. Ручка-принет
7. Парящая подставка
8. "Умные" пальцы
9. Биополимеры в холодильнике
10. Носки с подогревом
Напомним, ученые сделали неутешительный прогноз насчет жизни на Земле через 100 лет.
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