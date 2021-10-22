Университет отсудил у выпускника почти 130 тысяч гривен: какая причина

В Украине медика суд обязал уплатить университету стоимость обучения в вузе, потому что тот не захотел отрабатывать три года в районной больнице. Об этом пишет ТСН со ссылкой на решение суда.



Суд вынес решение на пользу университета, фото из открытых источников

Известно, что администрация Тернопольского национального медицинского университета им. И. Я. Горбачевского подала в суд на выпускника о взыскании с него расходов на обучение. Причина — выпускник-медик уволился из больницы, где должен был отработать три года.

Студент учился с 2009 года в университете на бюджетной основе и получал стипендию. В 2015 году молодой специалист выпустился и получил направление в Демидовскую центральную районную больницу. Там парень работал врачом-анестезиологом в интенсивной терапии. Однако через два года он написал заявление на увольнение по соглашению сторон.



Впрочем в учебном заведении считают, что парень должен был отработать три года в больнице, а уволился раньше срока, поэтому он должен вернуть деньги. В университете подсчитали сумму стипендии, которую получил молодой специалист во время учебы, и расходы на то, что ему читали лекции и давали знания по медицине. Общая сумма, которую выпускник задолжал перед заведением, 128 529 гривен.



Млыновский районный суд Ровенской области удовлетворил исковое заявление университета. На судебное заседание врач не пришел, его представлял адвокат. Законный представитель сообщил судье, что его подзащитный не признает требований альма-матер. В соответствии с законодательством ответчик вправе подать апелляцию или встречный иск.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин реорганизовал два университета и создал три новых заведения.

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