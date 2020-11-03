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Главная Новости Общество наука и обучение UNIT.City предлагает украинцам грант на обучение программированию стоимостью 250 тысяч гривен
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UNIT.City предлагает украинцам грант на обучение программированию стоимостью 250 тысяч гривен

Получить грант на бесплатное обучение смогут только пять человек

сегодня, 19:01
Автор:

Татьяна Веремеева

Инновационный парк UNIT.City открывает в Украине именную грантовую программу на обучение в ucode IT academy от CEO UNIT.City Доминика Пиоте. В UNIT.City сообщают, что ucode IT academy выделяет пять бесплатных мест для участия в 12-месячной обучающей программе "Профессия программист" общей стоимостью 250 тыс. грн.

UNIT.City предлагает украинцам грант на обучение программированию стоимостью 250 тысяч гривен

Эта программа рассчитана на 12 месяцев и готовит специалистов по двум направлениям: game developer и IoT developer. "Профессия программист" — уникальная учебная программа, разработанная экспертами ucode IT academy и компаниями-партнерами, UBISOFT и Ajax Systems, на основе реальных кейсов.

После окончания обучения студенты ucode IT academy смогут претендовать на вакансии для junior-специалистов, также они будут иметь 10+ реальных проектов в портфолио, а лучшие выпускники смогут получить предложения работы от UBISOFT и Ajax Systems.

Побороться за грант на обучение может каждый украинец в возрасте от 17 лет с уровнем английского не ниже Intermediate.

"Сейчас ucode IT academy предлагает уникальную для украинского рынка систему обучения. В основе нашей методологии опыт обучения команд разработчиков из Apple и Google, а каждая отдельная учебная программа разрабатывается нашими экспертами в коллаборации с компаниями-партнёрами. Такой подход позволяет не только дать нашим студентам качественную теоретическую базу, но и научить их работать с актуальными кейсами и создавать реальные проекты", — рассказал Виталий Горовой, управляющий партнер ucode IT academy, основатель InSoft Partners.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо заполнить анкету и отправить эссе до 4000 знаков на английском языке на тему "Как вы планируете использовать знания, полученные в ucode IT academy".

Отбор будет проходить в два этапа: выбор лучших эссе и интервью с претендентами в телефонном режиме.

Заявки принимаются до 15 ноября. Обучение стартует 23 ноября.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые из Швеции научились программировать клетки мозга.


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