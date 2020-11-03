UNIT.City предлагает украинцам грант на обучение программированию стоимостью 250 тысяч гривен

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Татьяна Веремеева
Инновационный парк UNIT.City открывает в
Украине именную грантовую программу на обучение в ucode IT academy от CEO UNIT.City Доминика
Пиоте. В UNIT.City сообщают,
что ucode IT academy выделяет
пять бесплатных мест для участия в 12-месячной обучающей программе "Профессия
программист" общей стоимостью 250 тыс. грн.
Эта программа рассчитана
на 12 месяцев и готовит специалистов по двум направлениям: game developer и IoT developer. "Профессия программист" — уникальная учебная программа,
разработанная экспертами ucode IT academy и компаниями-партнерами, UBISOFT и Ajax Systems, на основе
реальных кейсов.
После окончания обучения
студенты ucode IT academy смогут
претендовать на вакансии для junior-специалистов, также они будут иметь 10+
реальных проектов в портфолио, а лучшие выпускники смогут получить предложения
работы от UBISOFT и Ajax Systems.
Побороться за грант на
обучение может каждый украинец в возрасте от 17 лет с уровнем английского не
ниже Intermediate.
"Сейчас ucode IT academy предлагает
уникальную для украинского рынка систему обучения. В основе нашей методологии
опыт обучения команд разработчиков из Apple и Google, а каждая
отдельная учебная программа разрабатывается нашими экспертами в коллаборации с
компаниями-партнёрами. Такой подход позволяет не только дать нашим студентам
качественную теоретическую базу, но и научить их работать с актуальными кейсами
и создавать реальные проекты", — рассказал Виталий Горовой, управляющий партнер
ucode IT academy, основатель InSoft Partners.
Чтобы принять участие в
отборе, необходимо заполнить анкету и
отправить эссе до 4000 знаков на английском языке на тему "Как вы планируете
использовать знания, полученные в ucode IT academy".
Отбор будет проходить в
два этапа: выбор лучших эссе и интервью с претендентами в телефонном режиме.
Заявки принимаются до 15
ноября. Обучение стартует 23 ноября.
Ранее "Комментарии"
писали, что ученые из Швеции научились программировать
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