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Украину хочет покинуть около миллиона учеников

У четверти украинских школьников присутствуют пессимистические взгляды относительно будущего Украины и каждый четвертый ученик хочет уехать за границу после окончания школы.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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После окончания школы 53% украинских учащихся планируют остаться в Украине. Однако четверть опрошенных школьников хотят переехать жить за границу, еще 20% не определились, будут ли оставаться в стране или планируют покинуть ее.

Украину хочет покинуть около миллиона учеников

Украину хочет покинуть около миллиона школьников. Фото из открытых источников

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования агентством Vox Populi по заказу благотворительного фонда savED.

Согласно исследованию 75% учеников имеют пробелы в знаниях из-за условий войны, в частности дистанционного обучения, воздушных тревог и российских обстрелов Украины. Учащиеся в пробелах в знаниях не склонны винить собственных учителей либо качество преподавания.

Украину хочет покинуть около миллиона учеников - фото 2

Каким видят будущее Украины участники и участники исследования

В целом опрос показал, что у четверти школьников есть пессимистические взгляды относительно будущего Украины, еще 25% – ни оптимистичные, ни пессимистические. Кроме того, каждый четвёртый ученик после школы хочет уехать за границу. В октябре 2022 года в Украине училось около четырех миллионов учеников. Таким образом, это означает, что один миллион учеников хочет покинуть Украину после окончания своей учебы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении из ТЦК по поводу 16-летних школьников, которые должны приехать в Украину и стать на военный учет. Юристы объяснили, какие для них угрозы могут возникнуть при невыполнении этих условий.

Также "Комментарии" писали, что в Украине до сих пор обучают русскому языку в школах. Известно в каких областях и сколько учащихся. Больше всего таких учеников зафиксировано в Харьковской области. Несмотря на это, по сравнению с прошлыми годами количество преподавания на русском языке сократилось.



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Источник: https://www.facebook.com/saved.savedschools/posts/pfbid02Gpn3PSAL9NrR4KSwZLHnqHCSS4ESJxXP1Z1GJbCGNgnDzYmtQcKkmknJymhrQkZtl
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