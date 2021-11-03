Украинскую вакцину от COVID-19 тестируют за границей: чем она уникальна

Львовские ученые Института биологии клетки НАН Украины разработали два вида вакцин от COVID-19. Одна из них была передана польским ученым для проведения опытов на мышах в лабораториях. Об этом сообщает Радио Свобода.

Вакцину испытывают на мышах, фото из открытых источников

Вторая вакцина тоже готова, ее можно делать в виде спреев, таблеток, микстур. По словам академика Андрея Сибирного, вакцина, которую направили на испытание, состоит из белка коронавируса с рецептором. К этому добавляют другие белки коронавируса, синтезированные на дрожжах. Такая вакцина лучше восприниматься иммунной системой человека и вызывает лучшую реакцию.

Через пару недель польские коллеги дадут результаты экспериментов на мышах, которые должны показать иммуногенная ли вакцина. Затем эксперименты продолжат. Мышей будут заражать вирусом и давать им вакцину.

Однако ученый не уверен, что нашу вакцину зарегистрируют даже при наличии успешных испытаний, потому что это требует значительных средств и новейших технологий. К тому же, получить международный сертификат на вакцину очень сложно.



Вакцина, которую не нужно колоть, состоит из гуманизированных дрожжей с частицами клетки вируса. Андрей Сибирный говорит, что украинцы доказали, что можно получать гуманизированные дрожжи с частицами вируса. В этой вакцине, в отличие от других, есть неочищенный белок вируса.

Очищенные белки вируса завозят из-за границы, потому что у нас нет технологии промышленного выпуска таких очищенных от нуклеиновых кислот генно-инженерных белков. Украинцы разработали такую пероральную вакцину, которую тоже отправят на исследования в Польшу.

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