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Украинскую вакцину от COVID-19 тестируют за границей: чем она уникальна

Благодаря финансированию из гранта украинцы создали две вакцины

сегодня, 08:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Львовские ученые Института биологии клетки НАН Украины разработали два вида вакцин от COVID-19. Одна из них была передана польским ученым для проведения опытов на мышах в лабораториях. Об этом сообщает Радио Свобода.

Украинскую вакцину от COVID-19 тестируют за границей: чем она уникальна

Вакцину испытывают на мышах, фото из открытых источников

Вторая вакцина тоже готова, ее можно делать в виде спреев, таблеток, микстур. По словам академика Андрея Сибирного, вакцина, которую направили на испытание, состоит из белка коронавируса с рецептором. К этому добавляют другие белки коронавируса, синтезированные на дрожжах. Такая вакцина лучше восприниматься иммунной системой человека и вызывает лучшую реакцию.

Через пару недель польские коллеги дадут результаты экспериментов на мышах, которые должны показать иммуногенная ли вакцина. Затем эксперименты продолжат. Мышей будут заражать вирусом и давать им вакцину.

Однако ученый не уверен, что нашу вакцину зарегистрируют даже при наличии успешных испытаний, потому что это требует значительных средств и новейших технологий. К тому же, получить международный сертификат на вакцину очень сложно.

Вакцина, которую не нужно колоть, состоит из гуманизированных дрожжей с частицами клетки вируса. Андрей Сибирный говорит, что украинцы доказали, что можно получать гуманизированные дрожжи с частицами вируса. В этой вакцине, в отличие от других, есть неочищенный белок вируса.

Очищенные белки вируса завозят из-за границы, потому что у нас нет технологии промышленного выпуска таких очищенных от нуклеиновых кислот генно-инженерных белков. Украинцы разработали такую пероральную вакцину, которую тоже отправят на исследования в Польшу.

Как сообщал портал "Комментарии", врач из Николаева эмоционально обратилась к чиновникам из-за нехватки кислорода.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/vaktsyna-koronavirus-testuvannya/31541779.html
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