Украинские военные поздравили детей с Днем знаний (ВИДЕО)

Украинские военные записали видеообращение к детям и поздравили их с Днем знаний. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram канале Верховной Рады Украины.

Украинские военные поздравили детей с Днем знаний. Фото с открытых источников

Видеозапись можно просмотреть ниже в статье. Свое обращение воины ВСУ начали со слов, что Украина богом выбрана страна, а кто к нам с мечом придет, того поставим на колени.

Далее украинские бойцы пообещали, что у детей будет будущее в этой стране. В конце обращения прокричали лозунг "Слава Украине! Героям слава", а также показали кадры запуска ракет по российским позициям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал со ссылкой на Министерство образования и науки о самых популярных специальностях для поступления в Украину на 2022 год. Как выяснилось, наиболее популярными направления оказались "Компьютерные науки", "Право", "Инженерия программного обеспечения" и другие. Таким образом, из топ самых интересных для студентов категорий вылетели "Журналистика" и "Среднее образование". Интересно, что наибольшее количество вступительных заявлений было направлено в университеты Киева и Львова.

Также "Комментарии" сообщали о создании дистанционной государственной школы. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Байбак во время конференции. По словам высокопоставленного чиновника, такая дистанционная школа сможет объединить для обучения украинцев, выехавших в результате российского вторжения 24 февраля. В будущем такая школа сможет привлекать и украинскую диаспору. В настоящее время проект на стадии обсуждения и результаты будут представлены ориентировочно в октябре 2022 года.

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