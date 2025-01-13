Украинские ученые разгадали тайну пирофилитовых дисков времен Киевской Руси

На территории современной Украины найдено несколько дисков, очень напоминающих снаряжение викингов для ориентировки на местности — солнечные компасы. Украинский археолог Елена Веремейчик предполагает, что эти древние диски возрастом около 900 лет могут быть изготовлены местными жителями Киевской Руси, перенявшими технологии викингов из Скандинавии для своих нужд.

Пирофиллитовый диск из села Малый Листвен, Украина. Фото: Ольга Веремейчик

Украинская ученая Елена Веремейчик в сотрудничестве с польской коллегой Ольгой Антовска-Горанчняк опубликовали научную статью в журнале Sprawozdania Archeologiczne, где исследовали загадочные средневековые диски времен Киевской Руси.

Исследовательницы проанализировали диски найденные вблизи сел Малый Листвен и Любеч Черниговской области, а также в районе урочища Гончары-Кожемяки в Киеве, изготовленные из пирофилитового сланца (овручский шифер) — мягкого материала розового или фиолетового оттенка, который в средневековье использовали в Руси. Раньше эти диски считались разными предметами, которые могли выполнять функцию календаря, быть ремесленными инструментами, как точило для игл, механизмом полировки или фрагментом декоративной мебели.

Однако Елена Веремейчик отмечает, что три из восьми исследованных пирофиллитовых дисков имеют особенности подобные солнечным компасам викингов, найденным в Гренландии, Дании и в регионе Балтийского моря. Они имеют концентрические кольца, радиальные линии и центральное отверстие. По словам археолога, именно в центральное отверстие могла вставляться деревянная палочка, которая превращала диск в устройство подобно солнечным часам, что могли служить компасом.

"Это отверстие является основным элементом, необходимым для функциональности устройства, предназначенным для размещения гномона – заостренной палочки, которая отбрасывает тень в солнечные дни. Кроме того, мы считаем, что определенная форма маркировки на циферблате – хоть треугольные выемки вдоль края или выгравированные лучи – необходимые для классификации диска как навигационного инструмента", — говорится в исследовании.

Несмотря на сходство, украинским дискам не хватает некоторых свойств для традиционных солнечных компасов, таких как постоянные отметки равноденствия и солнцестояния. Это заставило исследователей предположить, что такие линии могли быть временно нарисованы такими материалами, как древесный уголь или мел, поэтому сегодня их труднее обнаружить. По мнению авторов исследования, аргументом за временные линии следует видеть в том, что диски были найдены в средине Киевской Руси.

"Использование такой временной гномоной кривой линии могло иметь решающее значение при движении вдоль оси север-юг, где широта менялась относительно быстро, влияя на угол падения тени. В таких случаях возможность легко регулировать кривую могла быть важной для достижения более точных результатов", — пишут ученые.

Эти отличия с открытием дисков на торговом пути "из варяг к грекам" свидетельствуют о культурном обмене и местной адаптации. Скандинавские торговцы часто путешествовали по региону, соединяя русские общины с Северной Европой в этот период. Авторы исследования считают, что местные мастера могли перенять и модифицировать скандинавские технологии в соответствии со своими потребностями.

Диск пирофиллита из Любеча, Украина. Фото: Ольга Веремейчик

Археологи планируют в дальнейших исследованиях провести дополнительные лабораторные анализы и тестирования, чтобы подтвердить свою гипотезу о возможном использовании дисков в качестве навигационных инструментов. Таким образом, исследование пирофиллитовых дисков — это не только археологическое открытие солнечного компаса на территории Киевской Руси, но и важный шаг в понимании истории технологий и культурных связей Европы.

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