Украинские ученые-биологи вывели новое растение под названием кавбуз - они называют его "чудо-ягодой"

Украинские ученые-биологи вывели новое растение под названием кавбуз. "Отцы" ягоды рассказывают, что получили новое растение путем скрещивания арбуза и тыквы. По словам изобретателей, растение "рождает" плоды, вес которых может достигать более 60 кг, а урожай приятных на вкус ягод на треть больше.

На вид ягода напоминает арбуз по окраске — она полосато-зеленая, а мякоть имеет оранжевого цвета.

Кроме того, ученые заверяют, что биологическое изобретение богато фруктозу, клетчатку, пектин, белки и микроэлементы. Благодаря этому кавбуз имеет противоопухолевые свойства, а также помогает справиться с атеросклерозом. В качестве профилактики пациенты должны есть около 100 г ягоды ежедневно.

Кроме того, кавбуз играет большую роль в выведении из организма тяжелых металлов и радионуклидов. Лакомство, изготовленные из этой чудо-ягоды ученые советуют употреблять при истощении защитных сил организма, заболеваниях печени, почек, сердечно-сосудистой и нервной системы, нарушениях метаболизма.

При импотенции ученые также советуют ввести в рацион кавбуз.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что из-за серьезной поломки на атомной электростанции в Финляндии пришлось временно остановить функционирование одного из энергоблоков. Об этом сообщает Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK). По информации ведомства, неисправность возникла вчера, 10 декабря около 13 часов по местному времени. Более подробностей не сообщается, но известно, что выбросов в окружающую среду не было, радиационный фон в норме.

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