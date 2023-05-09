Украинские дети покидают местные школы в Польше: какие причины

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Rzeczpospolita.



Учеба в Польше. Фото из открытых источников

На сегодняшний день 56% учеников из Украины, находящихся в Польше, не учатся в местных учебных заведениях. Такие данные публикуют исследователи фонда "Центр гражданского образования". По мнению исследователей, ситуация спровоцирована несколькими факторами. Среди них: возвращение домой, проблемы с социализацией и адаптацией детей, а также не желание получать польские аттестаты зрелости из-за сильных нагрузок.

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Ведь украинские дети параллельно получают и отечественное образование дистанционно. Так что сил на "двойную" учебу хватает не у всех. В то же время формы поддержки украинских детей уменьшаются. Но несмотря на это, законодательство европейских стран заявляет о том, что посещение детьми местных школ обязательно.

Однако в Польше, согласно действующему Постановлению об организации обучения, воспитания и ухода за детьми и молодежью, которые являются гражданами Украины, если ученик дистанционно получает украинское образование, польскую школу — можно не посещать.

Как подчеркнул недавно министр образования Польши Пшемислав Чарнек:

"В 2022 году в Польше находились около 700 тысяч украинских детей. 200 тысяч из них начали обучение в польских школах. Другие получать образование дистанционно в Украине. При этом около — 200 — 300 тысяч украинских детей не учатся вообще", — так что, по словам чиновника, ситуация недопустима.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что более 70% украинцев считают, что Украина должна одержать победу в войне, а идти на компромисс с Россией нельзя. Практически 72% наших соотечественников считают, что война может прекратиться только в случае победы над Россией и компромиссы со страной-агрессором невозможны. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные соцопроса "Центра Разумкова" совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.