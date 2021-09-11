Украинская коррупция дала ученому шанс на получение мировой премии

Коррупция, фото из открытых источников

Шнобелевская премия по экономике нашла украинского ученого Павла Блавацкого за исследование взаимосвязи коррупции и лишнего веса политиков с просторов бывшего СССР. Об этом сообщается на сайте премии.

Павел Блавацкий работает во Франции, в школе бизнеса Монпелье и в свободное от работы время занялся исследованием 299 министров из разных постсоветских стран на предмет наличия избыточного веса, причем не из праздного интереса.

Двумя основными показателями между которыми в результате была установлена прямая пропорциональная зависимость, стали Индекс массы тела министров и место страны, в которой они трудятся, в индексе восприятия коррупции, по данным Transparency International. Проще говоря — чем лояльнее в стране относятся к коррупции, тем более полные политики.

В частности, в 2017 году в Украине избыточный вес имели 42% Кабмина, то есть 10 из 24 министров, а 2 из 10 "проблемных" министров имели не просто вес выше нормы, а отвечающий супертяжелой степени ожирения.

Стоит заметить, что средний процент слишком тяжелых министров постсоветского пространства — 32%, и только 3% чиновников, которые возглавляют министерства, имеют вес в пределах нормы.

Ежегодно лауреатов пародийной Шнобелевской премии определяют среди ученых, которые делают открытия, позволяющие одновременно и задуматься, и рассмеяться.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент РФ Владимира Путина весной 2021 года уже в пятый раз выдвинули в перечень Нобелевских лауреатов на премию мира. Также на премию в 2021 году претендуют оппозиционеры — Алексей Навальный из России, и Светлана Тихановская из Беларуси, бывший президент США Дональд Трамп и антирасистское движение той же страны Black Lives Matter. Всего в списке лауреатов, как минимум 286 претендентов на награду.

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