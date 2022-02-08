Украинцы зарегистрировали петицию об отмене ГИА для школьников всех классов

На сайте президента 31 января зарегистрирована петиция от граждан №22/133870-эп "Отмена обязательного ГИА 2022 для учащихся 4, 9 и 11 классов".

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Автор петиции в тексте отмечает, что в 2022 году государственную итоговую аттестацию, как и в 2020 и 2021 годах, следует отменить. То есть, ученики четвертых, девятых и одиннадцатых классов должны быть освобождены от экзаменов из-за того, что обучаются на дистанционной форме.

Пандемия не завершилась и многие ученики пошли на удлиненные каникулы в школах осенью, когда росло количество больных коронавирусом, а в феврале школы перевели на дистанционное обучение. Учитывая такую форму обучения и то, что школьникам сложно хорошо усвоить материал и подготовиться к экзаменам в таких условиях, справедливым будет отменить ГИА и в 2022 году, говорится в тексте.

В настоящее время петицию подписали 10 797 человек. До завершения сбора подписей осталось 83 дня.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2022 году выпускники получат сертификаты ВНО разной формы. Министерство образования и науки уже разработало новые образцы сертификатов и информационных карт с баллами ВНО. В соответствии с внесенными изменениями приказом Министерства образования и науки №1260 от 22 ноября 2021 года разработаны две формы сертификатов.

Также мы писали, что в 2022 году для абитуриентов измениться порядок составления ВНО. Среди изменений и обновлены задачи в тесте по математике уровня "стандарт". Заместитель директора Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в эфире радио "Культура" сообщила, что будет нового для абитуриентов во время составления ВНО.





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