Украинцы будут ждать 5G еще год: почему правительство отложило запуск связи нового поколения

BTC/USD
38028.02
ETH/USD
2593.89
LTC/USD
137.66
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
32.15
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Правительство 4 августа приняло распоряжение об изменениях в принятом в 2020 году документе "Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения". Об этом сообщает УНИАН.
Мобильная связь в Украине, фото из открытых источников
Теперь в правительстве предлагают изменить даты открытия аукционов для выдачи лицензий на пользование новыми радиотехнологиями 5G. Если ранее планировалось провести аукционы в октябре 2021 года, то теперь их начнут не раньше февраля 2022 года, говорится в приложении к документу.
А предоставить доступ к пользованию радиочастотным спектром субъектам рынка телекоммуникаций предварительно планируют не раньше апреля 2022 года. Аукционы проведут на конкурсной основе и победителями признают тех, кто предложит самую высокую цену за соответствующую полосу.
Украинцы же смогут получить услуги мобильной связи 5G ориентировочно с июля 2022 года, а не осенью этого года, как ранее планировалось.
Одной из причин затягивания с введением улучшенного скоростного покрытия считают отсутствие научных исследований, которые следует провести для запуска 5G-связи. Исследования так не начали из-за недостатка финансирования.
Напомним, что в случае введения новых технологий 5G мобильный интернет должен работать в десять раз быстрее. Поэтому улучшение мобильной связи остается одним из главных приоритетов цифровой трансформации в Украине.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", директор Регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу рассказала, стоит ли Украине спешить в вопросе внедрения 5G и что для этого нужно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости