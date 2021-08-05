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Украинцы будут ждать 5G еще год: почему правительство отложило запуск связи нового поколения

В проекте распоряжения Кабмина говорится, что внедрение связи пятого поколения откладывается

сегодня, 11:50
Автор:

Козлова Альбіна

Правительство 4 августа приняло распоряжение об изменениях в принятом в 2020 году документе "Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения". Об этом сообщает УНИАН.

Украинцы будут ждать 5G еще год: почему правительство отложило запуск связи нового поколения

Мобильная связь в Украине, фото из открытых источников

Теперь в правительстве предлагают изменить даты открытия аукционов для выдачи лицензий на пользование новыми радиотехнологиями 5G. Если ранее планировалось провести аукционы в октябре 2021 года, то теперь их начнут не раньше февраля 2022 года, говорится в приложении к документу.

А предоставить доступ к пользованию радиочастотным спектром субъектам рынка телекоммуникаций предварительно планируют не раньше апреля 2022 года. Аукционы проведут на конкурсной основе и победителями признают тех, кто предложит самую высокую цену за соответствующую полосу.

Украинцы же смогут получить услуги мобильной связи 5G ориентировочно с июля 2022 года, а не осенью этого года, как ранее планировалось.

Одной из причин затягивания с введением улучшенного скоростного покрытия считают отсутствие научных исследований, которые следует провести для запуска 5G-связи. Исследования так не начали из-за недостатка финансирования.

Напомним, что в случае введения новых технологий 5G мобильный интернет должен работать в десять раз быстрее. Поэтому улучшение мобильной связи остается одним из главных приоритетов цифровой трансформации в Украине.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", директор Регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу рассказала, стоит ли Украине спешить в вопросе внедрения 5G и что для этого нужно.


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Источник: https://www.unian.ua/economics/telecom/kabmin-vidklav-zapusk-5g-v-ukrajini-novini-11503225.html
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