Украинцев ожидает сильнейшая магнитная буря: названо дату

Метеозависимым украинцам стоит как следует позаботиться о собственном здоровье. Уже 28 марта страну накроет волна мощнейшей в этом месяце магнитной бури, о чем сообщает "Главком".



Последняя буря марта продлится три дня. Фото из открытых источников

Осторожность следует проявлять до окончания месяца — ученые обещают, что буря продлится целых три дня. Её уровень достигнет целых пяти баллов. При таких показателях солнечная активность может отобразиться на самочувствии даже людей, которые не имеют особой зависимости от изменения погодных условий.

Украинцы, страдающие от любых хронических заболеваний или имеющие общую слабость, должны иметь при себе необходимые медикаменты. Это понадобится в случае необходимости сразу слегка "подправить" собственное самочувствие.

Обычно влияние магнитных бурь на организм человека легко вычислить. Частыми симптомами являются головная боль, головокружение, тошнота, а также проблемы с сердцем. Убедитесь, что в период магнитных бурь вы хорошо спите, правильно питаетесь и не забываете о прогулках на свежем воздухе.

При этом особо расслабляться не стоит, ведь уже в начале апреля Земле может грозить еще один всплеск негативного влияния солнечной активности. По предварительным прогнозам ученых лаборатории ФИАН, следующая буря может начаться уже 2 апреля.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как еще можно уберечь свое здоровье в период интенсивных магнитных бурь. Помимо прочего в нашем материале найдется информация о том, что можно включить в свой рацион для улучшения самочувствия.

Также на портале можно узнать, как подготовить собственный организм к переходу на летнее время. К слову, переводить часы украинцам придется уже этой ночью, с 27 на 28 марта.

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