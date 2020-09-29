Украина упростила процедуру иммиграции для иностранных IT-специалистов

21 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства изменило процедуру иммиграции в Украину потенциальных иностранных работников. В частности, согласно новым нормам закона, зарубежные IT-специалисты остаются в приоритете и требования к ним упрощаются. Об этом информирует Офис эффективного регулирования (BRDO) в своем Facebook.

Источник: geekbrains.ru

Так, изменения предусматривают расширение перечня профессий, представители которых смогут получить разрешение на прибытие в Украину, с 10 до 23.

Также изменилась комбинация обязательных и дополнительных требований, вместо обязательного требования высшего образования по специальности. Требования к опыту работы сокращены с семи до трех лет. Законодательным актом устанавливается перечень документов, которые могут подтверждать опыт работы, а также размеры квот для категории профессий.

В учреждении добавили, что данные на данный момент созданы все условия для иммиграции иностранных специалистов в Украину. Тем не менее, для упрощения процесса их переезда, необходимо предпринять еще несколько шагов.

"В первую очередь, Государственная миграционная служба должна существенно сократить сроки на проверку документов иностранцев и начать обнародовать онлайн актуальную информацию о количестве предоставленных разрешений по квоте высококвалифицированных специалистов и о количестве поданных заявлений. Общий срок рассмотрения документов не должен превышать 10 календарных недель, хотя сейчас это занимает 9-12 месяцев", — заявили в Офисе эффективного регулирования.

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