kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10856.10

ETH/USD

360.38

LTC/USD

45.71

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Украина упростила процедуру иммиграции для иностранных IT-специалистов
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина упростила процедуру иммиграции для иностранных IT-специалистов

Для скорейшего привлечения IT-специалистов из других стран, Государственная миграционная служба должна изменить процедуру проверки документов иностранцев

29 сентября 2020, 18:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

21 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства изменило процедуру иммиграции в Украину потенциальных иностранных работников. В частности, согласно новым нормам закона, зарубежные IT-специалисты остаются в приоритете и требования к ним упрощаются. Об этом информирует Офис эффективного регулирования (BRDO) в своем Facebook.

Украина упростила процедуру иммиграции для иностранных IT-специалистов

Источник: geekbrains.ru

Так, изменения предусматривают расширение перечня профессий, представители которых смогут получить разрешение на прибытие в Украину, с 10 до 23.

Также изменилась комбинация обязательных и дополнительных требований, вместо обязательного требования высшего образования по специальности. Требования к опыту работы сокращены с семи до трех лет. Законодательным актом устанавливается перечень документов, которые могут подтверждать опыт работы, а также размеры квот для категории профессий.

В учреждении добавили, что данные на данный момент созданы все условия для иммиграции иностранных специалистов в Украину. Тем не менее, для упрощения процесса их переезда, необходимо предпринять еще несколько шагов.

"В первую очередь, Государственная миграционная служба должна существенно сократить сроки на проверку документов иностранцев и начать обнародовать онлайн актуальную информацию о количестве предоставленных разрешений по квоте высококвалифицированных специалистов и о количестве поданных заявлений. Общий срок рассмотрения документов не должен превышать 10 календарных недель, хотя сейчас это занимает 9-12 месяцев", — заявили в Офисе эффективного регулирования.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Платформа Google Meet получит функцию шумоподавления.


 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости