Украина упростила процедуру иммиграции для иностранных IT-специалистов

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Дмитрий Симоненко
21 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского
хозяйства изменило
процедуру иммиграции в Украину потенциальных иностранных работников. В частности, согласно
новым нормам закона, зарубежные IT-специалисты остаются в приоритете и
требования к ним упрощаются. Об этом информирует Офис эффективного
регулирования (BRDO) в своем Facebook.
Источник: geekbrains.ru
Так, изменения предусматривают расширение перечня
профессий, представители которых смогут получить разрешение на прибытие в
Украину, с 10 до 23.
Также изменилась комбинация обязательных
и дополнительных требований, вместо обязательного требования высшего
образования по специальности. Требования к опыту работы сокращены с семи до
трех лет. Законодательным актом устанавливается перечень документов, которые могут
подтверждать опыт работы, а также размеры квот для категории профессий.
В учреждении добавили, что данные на данный момент созданы все условия для иммиграции иностранных специалистов в
Украину. Тем не менее, для упрощения процесса их переезда, необходимо предпринять
еще несколько шагов.
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